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Температура до +9. В Украину идет потепление: каких областей коснется

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 14:54
Температура до +9. В Украину идет потепление: каких областей коснется Фото: в Украине потеплеет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на завтра. Ожидается потепление до +9.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Завтра ночью в Украине, кроме большинства южных областей, дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1 тепла до -4 мороза; днем +1+6 тепла, в западных областях и на юге Одесской области до +9 тепла, в восточных областях около 0.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, температура в течение суток -3-8 мороза.

Напомним, в Украине текущая неделя начнется с мокрого снега, а завершится потеплением.

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