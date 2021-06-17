Встреча Байдена и Путина и ослабление карантина в Украине: новости за 16 июня

В Швейцарской Женеве прошла встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, в Украине карантин продлили до конца лета, луганские боевики заявили о "следственных действиях" с арестованным в Беларуси оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Подробнее о том, что произошло в среду, 16 июня, - в материале РБК-Украина.

Украина, Навальный и отношения между странами: о чем говорили Байден и Путин в Женеве

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялась в швейцарской Женеве. Саммит двух лидеров продолжался более трех часов. Первым прибыл российский лидер, затем - президент США. Встречал их президент Швейцарии. Встреча Байдена и Путина проходила на вилле Ла Гранж и началась с рукопожатия.

Переговоры Байдена и Путина в узком формате длились около двух часов, затем саммит продолжился в расширенном формате. Оба лидера выступили перед журналистами с итоговыми заявлениями о результатах саммита. Подробнее о темах переговоров Байдена и Путина - в материале РБК-Украина.

Карантин в Украине продлили до конца лета, но с ослаблениями

Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране. В частности, в Украине разрешили массовые мероприятия со 100% наполнением зрителей и без соблюдения дистанции. Маску во время пребывания на массовых мероприятиях теперь при определенных условиях можно не носить.

Также правительство внесло изменения в правила введения цветных зон адаптивного карантина. В частности, теперь "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.

Боевики заявили о "следственных действиях" с Протасевичем. Украина требует от Минска объяснений

16 июня луганские боевики заявили, что якобы провели "следственные действия" с арестованным в Беларуси оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Украина считает это сближением Беларуси с Россией и требует объяснений. Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения", - сказал он.

Половина нардепов "Голоса" заявила о создании нового объединения. В партии отреагировали

Политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части парламентской фракции "Голос" о создании в Верховной раде отдельного объединения "Справедливость" и даст ей оценку.

"Законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп в рамках депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 закона Украины "О регламенте Верховной рады Украины". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон", - заявили в партии.

В Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

Глава Минздрава Словении Янез Поклукар заявил, что в его стране закончилась эпидемия коронавируса. В то же время он призвал к вакцинации.

В своем видеообращении Поклукар отметил, что с 16 июня эпидемия коронавирусной инфекции формально заканчивается. "Это маленький шаг для человека и большой шаг для европейского общества", - сказал он.

Италия оформила выход из группы, победы Уэльса и России: итоги дня на Евро-2020

16 июня на Евро-2020 сыграли три матча. Италия оформила выход из группы, а Уэльс и Россия одержали первые победы.

Подробнее о матчах среды - в материале РБК-Украина.

В Украину идет сильная жара

Погода в Украине 17 июня, в четверг, будет жаркой. Это обусловлено наступлением жаркой погоды над Европой. То есть кусочек западноевропейской жары достанется и нашей стране.