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Половина нардепов "Голоса" заявила о создании нового объединения. В партии отреагировали

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Киев, Среда 16 июня 2021 12:05
Половина нардепов "Голоса" заявила о создании нового объединения. В партии отреагировали Фото: половина нардепов "голоса" заявила о создании нового объединения (facebook.com / Алексей Гончаренко)
Автор: РБК-Украина

Сегодня политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части парламентской фракции "Голос" о создании в Верховной раде отдельного объединения "Справедливость" и даст ей оценку.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

"Законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп в рамках депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 закона Украины "О регламенте Верховной рады Украины". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон", - заявили в партии.

Кроме того, в партии отметили, что все вопросы внутренней партийной жизни любой партии должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии.

"Для этого существуют органы управления, такие как съезд и политический совет. Сегодня политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Верховной раде и даст ей оценку. Партия "Голос" неоднократно призывала всех решать вопросы в соответствии с утвержденными правилами и процедурами, уставом, который все в свое время признали, вступая в партию", - резюмировали в политсиле.

Напомним, 16 июня 10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной раде отдельного объединения "Справедливость" и выразили недоверие руководителю фракции, в которой они остаются.

В объединение "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

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