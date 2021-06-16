Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно

Сегодня в швейцарской Женеве пройдет встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина . Это первый саммит на высшем уровне с момента избрания Байдена.

РБК-Украина собрало все, что известно об этом саммите.

Где и когда пройдет встреча

Встреча Байдена и Путина пройдет на женевской вилле La Grange. Сама встреча начнется в 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву). Ожидается, что первым на виллу прибудет Путин, которого встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем приедет Байден.

Саммит начнется после церемонии фотографирования и выступления Пармалена.

Как будут проходить переговоры

Встреча будет состоять из трех частей - сначала будет беседа в узком и расширенном составах, далее запланирован перерыв на чай, после чего переговоры продолжатся. Предполагается, что встреча продлится около пяти часов.

Известно, что после саммита президенты России и США по отдельности выступят на пресс-конференциях.

Кто вошел в делегации

На переговорах в узком составе помимо Байдена и Путина будут присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Встречу будут сопровождать несколько переводчиков.

Переговоры в расширенном составе будут идти через синхрон. С российской стороны в них дополнительно примут участие помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков и специальный представитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Темы саммита

Повестка дня встречи Байдена и Путина уже согласована. Они обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, кибербезопасность, климат и Арктику.

Также темами переговоров будут региональные проблемы на Ближнем Востоке, Сирии, Ливии, Афганистане, Корейском полуострове, Нагорном Карабахе и Украине. Не исключено, что могут быть затронуты вопросы Беларуси и ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Заявления об Украине накануне саммита

Позавчера после саммита НАТО президент США Джо Байден заявил, что война на Донбассе не помешает Украине стать частью альянса. В то же время он подчеркнул, что главным препятствием является коррупция.

А на самом саммите НАТО была принята декларация, в которой Россию призывают прекратить поддержку боевиков на Донбассе, нарушение прав в оккупированном Крыму и снизить эскалацию на границах с Украиной.

Российский президент Владимир Путин в свою очередь обвинил Киев в стягивании войск на Донбасс, а также заявил, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для Москвы. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг напомнил ему, что Россия не имеет никакого права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО.

Чего стороны ждут от встречи

Байден заявил, что встреча станет проверкой достигнутых ранее договоренностей с Россией. Он подчеркнул, что не ищет конфликта, но готов дать отпор, если Москва продолжит вредоносную деятельность, например, в киберсфере.

В то же время в России не ждут, что на встрече удастся достичь каких-то прорывных договоренностей. В Кремле подчеркнули, что не питают на этот счет иллюзий.

Не первая встреча

Нынешний саммит Байдена и Путина будет первым на уровне президентов, но лично они встречались и раньше. В частности, 10 марта 2011 года Байден на должности вице-президента США встречался с Путиным, когда тот был премьер-министром России.