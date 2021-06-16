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Карантин в Украине продлили до конца лета, но с ослаблениями: что разрешили

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Киев, Среда 16 июня 2021 14:41
Карантин в Украине продлили до конца лета, но с ослаблениями: что разрешили Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина, сообщил источник РБК-Украина в правительстве.

Правительство официально приняло решение о продлении карантинных ограничений до 31 августа, только с ослаблениями.

Кроме того, во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пока в стране действует "зеленый" уровень эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться, что позволит обновить приложение "Дий вдома".

Отметим, на прошлой неделе правительство приняло решение ослабить карантин в Украине. Вот что разрешили:

  • массовые мероприятия (можно заполнять две трети мест),
  • спортивные мероприятия (можно заполнять две трети мест),
  • кинотеатры могут заполнять залы на две трети,
  • дискотеки, праздничные мероприятия в кафе и ресторанах,
  • кафе и рестораны могут работать круглосуточно,
  • гостиницы, хостелы и кемпинги могут без ограничений принимать гостей,
  • столики в кафе и ресторанах можно ставить на расстоянии 1,5 м.

Напомним, Министерство здравоохранения выступало за продление карантина в Украине на лето.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.

Отметим, в Украине улучшилась COVID-статистика. В стране второй день подряд чуть больше 1 тысячи новых заражений.

Кроме того, украинские ученые сообщили, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.

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