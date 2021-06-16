Италия оформила выход из группы, победы Уэльса и России: итоги дня на Евро-2020

Сегодня на Евро-2020 сыграли три матча. Италия оформила выход из группы, а Уэльс и Россия одержали первые победы.

Финляндия - Россия 0:1

Миранчук, 45+2

На предматчевую разминку игроки сборной Финляндии вышли в футболках с надписью "Поправляйся Кристиан" в поддержку лидера Дании Эриксена, у которого в матче между этими сборными остановилось сердце.

Фото: игроки сборной Финляндии в футболках в поддержку Эриксена (uefa.com)

Россияне уже на старте поединка привезли гол в свои ворота. Кузяев слишком долго шел на мяч, который перехватил Райтала и после навеса в штрафную Похьянпало головой отправил круглый в сетку. Спас Россию VAR, который зафиксировал у форварда финнов офсайд - тот находился на несколько сантиметров ближе к воротам россиян.

На 20-й Похьянпало имел еще одну отличную возможность отметиться. В этот раз провалились центральных защитники российской сборной. Форвард финнов ворвался в штрафную, но под его удар успел броситься Дивеев.

Россия тотально больше владела мячом - временами преимущество по этому показателю доходило до 77% против 23% у финнов - но создавать опасные моменты начала лишь под конец тайма. Сперва Кузяев с фланга сделал шикарную обводящую передачу, которую уже был замкнуть Караваев, но спас свою команду Уронен. А уже в добавленное время Миранчук воспользовался неактивностью финских защитников и с пределов штрафной отправил мяч в сетку - 1:0.

Во второй половине ситуация кардинально не изменилась, но счет больше не изменялся.

Завтра в группе B свой матч сыграют Бельгия и Дания. Пока ситуация в этом квартете следующая:

Турция - Уэльс 0:2

Рэмзи, 42, К. Робертс, 90+5

Турки вышли на поединок очень заведенными. Уже на старте поединка чуть ли не каждая ошибка турецких игроков воспринималась их же партнерами очень бурно. В целом игра была относительно равной - каждая из команд имела несколько опасных моментов. Но под конец первой половины Уэльс отличиться. Бейл забросил на Ремзи, который смог пробить кипера турецкой сборной - 1:0.

Старт второй половины был за турками, но на 60-й минуте Уэльс получил право на пенальти - Челик снес Бейла. Сам пострадавший взялся бить "точку", но запустил мяч выше ворот.

На последних минутах градус встречи и вовсе дошел до предела. На последних минутах турки пытались устроить штурм ворот сборной Уэльса. В одном из эпизодов в борьбе с Бураком упал Родон, после чего началась потасовка, которая едва не переросла в настоящую драку. Приговор судьи оказался весьма мягким - по две "желтые" туркам Бураку и Чалханоглу и валлийцам Дэвису и Мепаму. А уже на последних секундах добавленного времени Робертс забил второй гол в ворота турков. Второй ассист в активе Бейла.

В итоге у Турции после двух туров ноль очков и весьма туманные шансы на выход в плей-офф.

Италия - Швейцария 3:0

Локателли, 26, 52, Иммобиле, 89

На 19-й минуте итальянцы, казалось, вышли вперед. После подачи с углового Кьеллини оказался самым расторопным и вколотил мяч в сетку. Вся Италия уже успела отпраздновать гол, но вмешался VAR и взятие ворот отменил - во время борьбы мяч угодил в руку Кьеллини.

А затем итальянского капитана заменили из-за повреждения. Кьеллини толком не успел сесть на скамью запасных, а его партнеры таки открыли счет в матче. Теперь легально. Берарди вошел в штрафную и прострелил из-под Родригеса на Локателли, которому оставалось с нескольких метров лишь попасть в пустые ворота - 1:0. А ведь швейцарцев во время атаки "скуадра адзурри" было значительно больше в своей штрафной.

Во втором тайме итальянцы удвоили свое преимущество. Вновь отличился Локателли. Теперь ударом из-за пределов штрафной - 2:0.

А под конец встречи Иммобиле довел счет до разгрома - 3:0.

Вторая победа позволила Италии досрочно оформить выход в 1/8 финала Евро - ниже второго места итальянцы уже точно не опустятся.

Что касается раскладов в группе A, то Швейцарии, чтобы выйти из группы, нужно в последнем туре побеждать Турцию. 4 очка с большой вероятностью, даже в случае победы Уэльса над Италией, позволят войти в четверку лучших третьих команд и пробиться в 1/8 финала. А вот для Турции ситуация патовая - лишь победа может оставить небольшие шансы на добор среди третьих команд.