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Стартовали переговоры Путина и Байдена. Начали с рукопожатия

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Женева, Среда 16 июня 2021 14:27
Стартовали переговоры Путина и Байдена. Начали с рукопожатия Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Женеве начались переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Это первый саммит лидеров стран с момента избрания Байдена.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Первым на виллу Ла Гранж прибыл Путин, которого встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, затем приехал Байден.

Путин и Байден пожали друг другу руки.

Стартовали переговоры Путина и Байдена. Начали с рукопожатия

Ограничений времени, сколько продлятся переговоры, нет, сообщили ранее в Кремле.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что Путин и Байден могут поговорить с глазу на глаз, если захотят, время их переговоров никто не ограничивает. Повестка дня "настолько велика, что, конечно, ее уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно трудно", сказал он.

Темы переговоров ранее назвали в Белом доме: безопасность киберпространства, возвращение своих послов в США и Россию, безопасность в сфере вооружений и контроль над ними, а также Беларусь и Украина.

Напомним, Путин может обозначить Байдену позицию России по вступлению Украины в НАТО.

Отметим, Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в НАТО.

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