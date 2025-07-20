Після університету - в реальне життя: як почати будувати кар'єру та вижити на ринку праці

Український ринок праці стрімко розвивається та сучасний диплом - це лише старт, а не гарантована перепустка в професію. Перші самостійні кроки після вишу - це складне випробування для сучасної молоді. І крім освіти, знадобиться ще багато іншого, щоб досягти успіху.

Які моменти потрібно врахувати випускнику вишу, щоб стати успішним в нових реаліях, розповіла для РБК-Україна менторка з фінансового мислення Лена Шепель.

Одна професія - не гарантія, доведеться знову вчитися

Сьогодні величезний вплив на ринок праці мають технології. Звичайна історія, коли випускник університету приходить на свою першу роботу й дізнається, що отримані ним знання не зовсім актуальні.

Доказом цього є оприлюднений у 2023 році на Світовому економічному форумі звіт The Future of Jobs Report. У ньому зазначається, що до 2027 року 44% основних навичок працівників застаріють, багатьом доведеться перенавчатись.

"Цього вимагають нові реалії: цифровізація бізнесу, використання штучного інтелекту, автоматизація. Вже зараз класична бухгалтерія зазнає змін завдяки автоматизації. Технології змінюють маркетинг, логістику, протоколи обслуговування клієнтів. Без змін залишаються лише аналітика, стратегія та креативність. Сучасна кар’єра - це вже не сходи, це мозаїка. Роботодавців більш цікавлять ваш практичний розум, ініціативність та бажання вчитись, а не диплом. Саме таким випускникам і будуть корисні мої поради", - пояснює експертка.

Перша порада: обирайте шлях, який допоможе накопичити досвід та контакти

Після закінчення вишу не фокусуйтесь на пошуках високої зарплати, краще знайдіть комфортне робоче середовище з перспективою професійного зростання.

"Навіть якщо на початку зарплата буде низькою, але ви потрапите в сильну команду - це найкраща інвестиція в майбутнє. Тут у вас з’являться корисні зв’язки та досвід, а за ними прийдуть і великі гроші. Якщо ж робота не дає ні корисного досвіду, ні нових знайомств, ще й платять мало - цей варіант навіть не розглядайте", - радить Лена Шепель.

Друга порада: знайдіть баланс між роботою та комфортним життям

Молодим спеціалістам без досвіду важко відразу знайти роботу з достойною зарплатою. І хоча гроші на старті кар’єри - не головне, жити без зайвої гривні в кишені не варто.

"Поміркуйте, чи є у вас можливість жити з батьками, щоб якось оптимізувати свої витрати. Якщо є - починайте свій кар’єрний ріст з джун-позиції, яка в майбутньому дасть зростання в обраній сфері. Якщо жити з батьками - не варіант, комбінуйте кілька робіт. Вдень працюйте за фахом і набирайтесь досвіду, а вечорами чи у вихідні - підробляйте, щоб мати кошти на нормальне життя", - підказує експертка.

Третя порада: подумайте про сезонну роботу за кордоном

Варіант сезонної роботи за кордоном підійде тим, хто хочете заробити стартовий капітал для власного бізнесу.

"У роботи за кордоном є свої плюси. Ви накопичите потрібні кошти й підтягнете рівень іноземної мови. Також у вас з’являться нові знайомства. Це важливо, якщо маєте бажання надалі працювати за кордоном. Щоб не втратити в цей період зв’язку зі своїм основним фахом - якщо в цій сфері у вас теж є амбіції - проходьте онлайн-курси, слухайте лекції, виконуйте практичні завдання", - каже Лена Шепель.

Цікавий факт:

За даними звіту The Future of Jobs Report, до 2027 року близько 26 мільйонів адміністраторських посад (включно з касирами, операторами, бухгалтерами та секретарями) у всьому світі будуть скорочені. Людей замінять чат-боти.

Менторка з фінансового мислення Лена Шепель (фото надано автором)

Четверта порада: заробляти гроші у нецікавий сфері - не зрада

Не всі хочуть працювати за досвід. Більшість випускників бажають відразу заробляти великі гроші. Це бажання можна реалізувати обравши роботу в іншій сфері. Правда, ця сфера може бути вам абсолютно не цікава.

"Якщо ви пішли цим шляхом, раджу врахувати кілька моментів. Добре оплачувана нецікава робота має зайняти не більше 1-2 років вашого життя. Якщо ви застрягнете довше - це прямий шлях у вигорання. Зароблені гроші потрібно використати для формування резервного фінансового фонду. Кошти знадобляться, коли ви вирішите почати власну справу, або влаштуєтесь в перспективну компанію молодшим спеціалістом", - підкреслює фахівчиня.

П’ята порада: обирайте не професію, а екосистему

Коли ви починаєте шукати роботу після закінчення вишу, розглядайте не якусь окрему вакансію, а цілу індустрію. Аналізуйте: росте ця сфера, чи вже втрачає свій потенціал? Поцікавтесь, який там середній рівень зарплат. Наскільки швидко можна рухатися вгору. "Багато сфер зараз починають розвиватися з початку, тому новачкам набагато простіше розвиватися паралельно зі сферою. Логістика, аналітика даних за допомогою інструментів штучного інтелекту, кібербезпека - все це перспективні сфери що зростають, де не так багато спеціалістів. Обов’язково зверніть на них увагу", - каже Лена Шепель.

Точка для старту

Найкраща точка для старту - там де є реальні можливості для вашого росту. Не звертайте увагу на слова HR-менеджерів під час співбесіди, які обіцяють туманну перспективу, дивіться на конкретні показники, що вказують на ріст індустрії в цілому. Найшвидше вирости можна лише з потужною індустрією.

"Не докоряйте собі, якщо після закінчення вишу довго не можете знайти ідеальну роботу. Поки ви молоді - спробуйте себе в різних ролях. Шукайте щось своє, не озираючись на спеціальність, яка записана у вас в дипломі", - радить експертка.

Дайте собі час. Не тисніть на себе. І розвивайте свої навички, які комусь здаються несерйозними, а вам неймовірно подобаються: знімайте відео, працюйте з інструментами штучного інтелекту, малюйте, робіть меблі чи одяг…

"Молодь часто не знає, ким хоче бути. І це нормально. Головне - знайти роботу, котра буде справді до душі, ніж півжиття працювати на роботі, котра виснажує та не подобається", - додала вона.

Не бійтеся робити сміливий крок

Змінити професію - не означає розписатися у власній поразці. Часто це сміливий крок, який веде до успіху.

Наприклад, Андрій Федорів був економістом та вивчав міжнародну журналістику, але побачив потенціал брендингу і став топовим українським маркетологом.

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко закінчив факультет "Міжнародних відносин" Київського університету туризму, економіки та права, але обрав сферу кулінарії. Тепер його ім’я знають у всьому світі.