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"Хочу бізнес, але не знаю, з чого почати": як психологічно подолати страх першого кроку

Неділя 03 серпня 2025 09:36
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"Хочу бізнес, але не знаю, з чого почати": як психологічно подолати страх першого кроку Як подолати страх перед запуском власного бізнесу (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Бажання мати власну справу часто стикається з психологічним бар'єром: страхом невдачі, сумнівами у собі та бажанням зробити "все ідеально". Саме ці внутрішні установки найчастіше зупиняють тих, хто мріє перейти з найму у "свій бізнес".

Як зрозуміти, що вас блокує, і які ментальні кроки допоможуть нарешті стартувати, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Шукайте ідею, яка "гріє"

Забудьте про пошуки "ідеї на мільйон". Шукайте те, що вас дійсно цікавить і чим ви готові займатися довго та з пристрастю.

Бізнес, побудований на щирому захопленні, має набагато більше шансів на успіх, ніж той, що обраний лише через потенційну прибутковість. Ваша енергія та зацікавленість стануть найкращим паливом.

Чому бажання є, а дії - немає

Страх невдачі, перфекціонізм і синдром самозванця - три основні ментальні пастки, які не дозволяють перейти від "хочу" до "роблю". Перший крок - усвідомити, що проблема не в ідеї, а в емоційній готовності ризикувати.

Відмовтеся від перфекціонізму на старті

Не потрібно одразу уявляти собі великий офіс, ідеальний логотип і масштабну рекламну кампанію. Спочатку зосередьтеся на головному: продукті або послузі.

"Створіть тестову версію, запропонуйте її першим клієнтам і зберіть зворотний зв'язок. Це дозволить вам зрозуміти, чи має ваша ідея реальну цінність для інших людей", - радить коуч.

Назвіть свої страхи

Візьміть аркуш паперу та запишіть усі свої страхи. Що саме вас зупиняє? Бракує грошей? Досвіду? Підтримки?

Називання своїх страхів вголос або на папері - це перший крок до їх подолання. Це допомагає перетворити безформний страх на конкретні задачі, які можна вирішити.

Не чекайте "ідеального моменту"

Ідеального моменту не буде. Завжди будуть якісь перешкоди. Почніть з малого: один пост, один дзвінок, один клієнт.

Навіть найменша дія створює інерцію і дарує впевненість. Пам'ятайте, що рух - найкращий засіб від страху", - додає експерт.

Вчіться у тих, хто вже пройшов цей шлях

Ви не самотні. Навколо повно людей, які вже пройшли цей шлях. Читайте їхні історії, слухайте подкасти, шукайте менторів.

"Більшість підприємців з радістю діляться своїм досвідом. Звернення до коуча чи психолога - це не слабкість, а розумний крок. Стороння людина може підтримати, допомогти структурувати думки та поставити влучне запитання: "А чого ти насправді хочеш?" - каже Віталій Курсік.

Він додав, що найважливіше - дозвольте собі пробувати. Якщо не вийде з першого разу, буде другий. Але якщо ви не спробуєте, то так і не дізнаєтеся, на що здатні.

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