Встигнути до 15 квітня: хто може подати заяву в "Дії" на виплату 20 тисяч гривень

14:00 07.04.2026 Вт
2 хв
До програми можуть долучитися ще кілька категорій працівників
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Ремонт електромереж (Getty Images)

В Україні розширили програму щомісячних виплат для працівників, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. До неї додали нові підприємства, а подати заявку тепер можна до 15 квітня через "Дію".

Головне:

  • Сума виплати: Фахівці, залучені до відновлювальних робіт, отримують додатково по 20 тисяч гривень на місяць (за січень-березень).
  • Нові категорії: До програми додано підприємства, що працювали за запитом військових адміністрацій (ОВА та КМВА).
  • Дедлайн: Подати заяву на отримання допомоги необхідно до 15 квітня.
  • Спрощення: Для компаній, що подаються вперше, знято обмеження на кількість людей у списку.
  • Сповіщення: Про зарахування коштів працівників повідомлять через персональні сповіщення у мобільному застосунку.

Хто може отримати 20 000 гривень

Відтепер подати заявку на виплату 20 000 гривень можуть підприємства, які раніше не увійшли до переліку або пропустили терміни.

Спеціальні щомісячні доплати запроваджені для енергетиків, тепловиків, газовиків, залізничників та працівників ЖКГ, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт протягом січня, лютого та березня.

До оновленої програми тепер можуть долучитися:

  • компанії, які ліквідовували наслідки обстрілів та аварій за зверненням ОВА або КМВА;
  • підприємства, які не встигли подати заяву раніше (для них скасовано обмеження на кількість працівників у заявці).

Як подати заяву через "Дію"

Керівники або уповноважені особи підприємств мають подати списки співробітників на порталі "Дія" до 15 квітня. Алгоритм дій наступний:

  • авторизація - увійдіть на портал як керівник або уповноважена особа;
  • вибір послуги - якщо компанія є у списках від міністерств, форма відкриється автоматично№
  • дані працівників - необхідно вказати ПІБ, РНОКПП, посаду, номер рахунку та телефон кожного фахівця;
  • підпис - завірте заяву за допомогою КЕП.

Після передачі списків у банк працівники отримають пуш-повідомлення в застосунку "Дія" - це підтвердження, що кошти незабаром надійдуть на рахунки.

Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні запровадили щомісячні доплати для фахівців, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. У січні, лютому та березні працівники, залучені до аварійно-відновлювальних робіт, отримують додатково по 20 тисяч гривень щомісяця.

РБК-Україна також писало про запровадження нової державної премії для енергетиків в Україні. Йдеться про щорічну нагороду з виплатою 200 тисяч гривень, яку отримуватимуть до 50 працівників енергетичної галузі як подяку за роботу в умовах війни та відновлення інфраструктури після атак.

Більше по темі:
ДіяЕнергетики