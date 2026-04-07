Встигнути до 15 квітня: хто може подати заяву в "Дії" на виплату 20 тисяч гривень

В Україні розширили програму щомісячних виплат для працівників, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. До неї додали нові підприємства, а подати заявку тепер можна до 15 квітня через "Дію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Головне:
Відтепер подати заявку на виплату 20 000 гривень можуть підприємства, які раніше не увійшли до переліку або пропустили терміни.
Спеціальні щомісячні доплати запроваджені для енергетиків, тепловиків, газовиків, залізничників та працівників ЖКГ, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт протягом січня, лютого та березня.
До оновленої програми тепер можуть долучитися:
Керівники або уповноважені особи підприємств мають подати списки співробітників на порталі "Дія" до 15 квітня. Алгоритм дій наступний:
Після передачі списків у банк працівники отримають пуш-повідомлення в застосунку "Дія" - це підтвердження, що кошти незабаром надійдуть на рахунки.
Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні запровадили щомісячні доплати для фахівців, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. У січні, лютому та березні працівники, залучені до аварійно-відновлювальних робіт, отримують додатково по 20 тисяч гривень щомісяця.
