Встигнути до 15 квітня: хто може подати заяву в "Дії" на виплату 20 тисяч гривень

Головне: Сума виплати: Фахівці, залучені до відновлювальних робіт, отримують додатково по 20 тисяч гривень на місяць (за січень-березень).

Фахівці, залучені до відновлювальних робіт, отримують додатково по 20 тисяч гривень на місяць (за січень-березень). Нові категорії: До програми додано підприємства, що працювали за запитом військових адміністрацій (ОВА та КМВА).

До програми додано підприємства, що працювали за запитом військових адміністрацій (ОВА та КМВА). Дедлайн: Подати заяву на отримання допомоги необхідно до 15 квітня.

Подати заяву на отримання допомоги необхідно до 15 квітня. Спрощення: Для компаній, що подаються вперше, знято обмеження на кількість людей у списку.

Для компаній, що подаються вперше, знято обмеження на кількість людей у списку. Сповіщення: Про зарахування коштів працівників повідомлять через персональні сповіщення у мобільному застосунку.

Хто може отримати 20 000 гривень

Відтепер подати заявку на виплату 20 000 гривень можуть підприємства, які раніше не увійшли до переліку або пропустили терміни.

Спеціальні щомісячні доплати запроваджені для енергетиків, тепловиків, газовиків, залізничників та працівників ЖКГ, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт протягом січня, лютого та березня.

До оновленої програми тепер можуть долучитися:

компанії, які ліквідовували наслідки обстрілів та аварій за зверненням ОВА або КМВА;

підприємства, які не встигли подати заяву раніше (для них скасовано обмеження на кількість працівників у заявці).

Як подати заяву через "Дію"

Керівники або уповноважені особи підприємств мають подати списки співробітників на порталі "Дія" до 15 квітня. Алгоритм дій наступний:

авторизація - увійдіть на портал як керівник або уповноважена особа;

увійдіть на портал як керівник або уповноважена особа; вибір послуги - якщо компанія є у списках від міністерств, форма відкриється автоматично№

якщо компанія є у списках від міністерств, форма відкриється автоматично№ дані працівників - необхідно вказати ПІБ, РНОКПП, посаду, номер рахунку та телефон кожного фахівця;

необхідно вказати ПІБ, РНОКПП, посаду, номер рахунку та телефон кожного фахівця; підпис - завірте заяву за допомогою КЕП.

Після передачі списків у банк працівники отримають пуш-повідомлення в застосунку "Дія" - це підтвердження, що кошти незабаром надійдуть на рахунки.