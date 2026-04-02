Понад 14 тисяч енергетиків отримають допомогу від держави, - Шмигаль
Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 281,3 млн гривень для підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які відновлювали світло та тепло після масованих атак РФ. Допомогу отримають понад 14 тисяч енергетиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
За словами Шмигаля, кошти спрямовані Міністерству енергетики та Міністерству розвитку громад для виплат за роботу, виконану в лютому. Із загальної суми 190,7 млн гривень передбачено для українських енергетиків.
"Кожен з 14 тисяч працівників отримає по 20 тисячі гривень на руки як допомогу за складну працю в надзвичайних умовах", - заявив він.
Як уточнив міністр, у січні 2026 року вже було виплачено майже 152 млн гривень для близько 8 тисяч працівників аварійних бригад. За лютий допомогу від Міністерства енергетики отримають понад 9,5 тисячі осіб.
Шмигаль зазначив, що програма підтримки розширена та модифікована. До неї включені працівники, на яких офіційно покладені функції керівників аварійних бригад під час виконання робіт, а також співробітники підприємств інших галузей, які направлялися у відрядження для проведення відновлювальних робіт за зверненнями ОВА.
Наступний транш допомоги буде виплачений за роботи, що виконані в березні. При цьому підприємства зможуть подавати через портал "Дія" списки задіяних у відновленні працівників також і у квітні.
Російські обстріли та доплати енергетикам
Цієї зими українські енергетики працювали в надскладних умовах, відновлюючи світло та тепло після російських атак.
Температура повітря опускалася до мінус 20 градусів удень і до мінус 30 градусів уночі, що за відсутності опалення ставало серйозним випробуванням.
За даними Повітряних сил протягом зими російські окупанти здійснили 14 масованих атак по Україні.
У січні 2026 року уряд запровадив окрему програму підтримки енергетиків, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах у зимовий період.
Йдеться про фахівців, які цілодобово працюють у найскладніших умовах - під обстрілами та в сильні морози, відновлюючи енергосистему в усіх регіонах України.
Вже на початку лютого 2026 року розпочався прийом заявок на доплату у розмірі 20 тисяч гривень.