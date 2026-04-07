Успеть до 15 апреля: кто может подать заявление в "Дії" на выплату 20 тысяч гривен

В Украине расширили программу ежемесячных выплат для работников, которые ликвидируют последствия российских обстрелов. В нее добавили новые предприятия, а подать заявку теперь можно до 15 апреля через "Дію".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Главное:
Отныне подать заявку на выплату 20 000 гривен могут предприятия, которые ранее не вошли в перечень или пропустили сроки.
Специальные ежемесячные доплаты введены для энергетиков, тепловиков, газовиков, железнодорожников и работников ЖКХ, которые привлечены к аварийно-восстановительным работам в течение января, февраля и марта.
К обновленной программе теперь могут присоединиться:
Руководители или уполномоченные лица предприятий должны подать списки сотрудников на портале "Дія" до 15 апреля. Алгоритм действий следующий:
После передачи списков в банк работники получат пуш-уведомление в приложении "Дія" - это подтверждение, что средства вскоре поступят на счета.
Напомним, с начала 2026 года в Украине ввели ежемесячные доплаты для специалистов, которые ликвидируют последствия российских обстрелов. В январе, феврале и марте работники, привлеченные к аварийно-восстановительным работам, получают дополнительно по 20 тысяч гривен ежемесячно.
РБК-Украина также писало о введении новой государственной премии для энергетиков в Украине. Речь идет о ежегодной награде с выплатой 200 тысяч гривен, которую будут получать до 50 работников энергетической отрасли как благодарность за работу в условиях войны и восстановление инфраструктуры после атак.