RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Успеть до 15 апреля: кто может подать заявление в "Дії" на выплату 20 тысяч гривен

14:00 07.04.2026 Вт
2 мин
К программе могут присоединиться еще несколько категорий работников
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Ремонт электросетей (Getty Images)

В Украине расширили программу ежемесячных выплат для работников, которые ликвидируют последствия российских обстрелов. В нее добавили новые предприятия, а подать заявку теперь можно до 15 апреля через "Дію".

Главное:

  • Сумма выплаты: Специалисты, привлеченные к восстановительным работам, получают дополнительно по 20 тысяч гривен в месяц (за январь-март).
  • Новые категории: В программу добавлены предприятия, работавшие по запросу военных администраций (ОВА и КМВА).
  • Дедлайн: Подать заявление на получение помощи необходимо до 15 апреля.
  • Упрощение: Для компаний, которые подаются впервые, снято ограничение на количество людей в списке.
  • Оповещение: О зачислении средств работникам сообщат через персональные оповещения в мобильном приложении.

Кто может получить 20 000 гривен

Отныне подать заявку на выплату 20 000 гривен могут предприятия, которые ранее не вошли в перечень или пропустили сроки.

Специальные ежемесячные доплаты введены для энергетиков, тепловиков, газовиков, железнодорожников и работников ЖКХ, которые привлечены к аварийно-восстановительным работам в течение января, февраля и марта.

К обновленной программе теперь могут присоединиться:

  • компании, которые ликвидировали последствия обстрелов и аварий по обращению ОВА или КМВА;
  • предприятия, которые не успели подать заявление ранее (для них отменено ограничение на количество работников в заявке).

Как подать заявление через "Дію"

Руководители или уполномоченные лица предприятий должны подать списки сотрудников на портале "Дія" до 15 апреля. Алгоритм действий следующий:

  • авторизация - войдите на портал как руководитель или уполномоченное лицо;
  • выбор услуги - если компания есть в списках от министерств, форма откроется автоматически№
  • данные работников - необходимо указать ФИО, РНУКПП, должность, номер счета и телефон каждого специалиста;
  • подпись - заверьте заявление с помощью КЭП.

После передачи списков в банк работники получат пуш-уведомление в приложении "Дія" - это подтверждение, что средства вскоре поступят на счета.

Напомним, с начала 2026 года в Украине ввели ежемесячные доплаты для специалистов, которые ликвидируют последствия российских обстрелов. В январе, феврале и марте работники, привлеченные к аварийно-восстановительным работам, получают дополнительно по 20 тысяч гривен ежемесячно.

РБК-Украина также писало о введении новой государственной премии для энергетиков в Украине. Речь идет о ежегодной награде с выплатой 200 тысяч гривен, которую будут получать до 50 работников энергетической отрасли как благодарность за работу в условиях войны и восстановление инфраструктуры после атак.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
