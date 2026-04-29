Встигнути за 15 хвилин: в "Укрзалізниці" пояснили жорсткі умови бронювання квитків

У соцмережах користувачі скаржаться, що не можуть повернутися до вже обраних місць, якщо випадково вийшли або хочуть переглянути інші варіанти.

В "Укрзалізниці" пояснили, що така можливість раніше існувала, але її вимкнули через зловживання.

За даними компанії, недобросовісні користувачі масово резервували квитки, "тримали" їх без оплати, переходили між варіантами, що фактично блокувало продаж для інших пасажирів.

У результаті створювалася ситуація, коли квитки ніби відсутні, хоча насправді вони були просто зарезервовані й недоступні для покупки.



Що це означає для пасажирів

Наразі система працює за принципом "одна сесія - одне бронювання". Тому користувачам радять не виходити зі сторінки оплати без потреби, заздалегідь визначатися з місцями, швидко завершувати оплату, щоб не втратити бронь.

Таким чином в "Укрзалізниці" намагаються зробити продаж квитків більш чесним і доступним для всіх пасажирів.

Як працює бронювання квитків

Під час оформлення квитка в застосунку місце автоматично резервується приблизно на 15 хвилин - цей час дається пасажиру для оплати.

Однак якщо користувач виходить зі сторінки оплати або натискає "вийти та скасувати бронювання", резерв автоматично анулюється. Після цього місце знову стає доступним для інших, користувачу потрібно заново обирати квиток і проходити процес оплати.



Відповідне попередження також з’являється у самому застосунку: у разі виходу бронювання скасовується і місця доведеться обирати повторно.