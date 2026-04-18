УЗ по-новому рахуватиме вартість квитків в люксових вагонах

Як встигнути купити дешевий люкс та у які дні?
фото: "Укрзалізниця" змінює вартість квитків в люксових вагонах (Getty Images)

"Укрзалізниця" запускає динамічне ціноутворення на частину квитків. Ціни у преміумсегменті коливатимуться залежно від низки факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Укрзалізниці" в Threads.

Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня. Зміни стосуватимуться лише вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

Вартість квитків формуватиметься з урахуванням кількох факторів.

  • Враховуватимуть сезонність: у періоди нижчого попиту ціни знижуватимуться, а в пікові - зростатимуть. Усього передбачено 16 сезонних зон.

  • Також на ціну впливатиме день тижня. Найдешевші квитки очікуються у вівторок і середу, тоді як п’ятниця та неділя залишаться найдорожчими днями для подорожей.

  • Ще один фактор - завчасність покупки. Пасажирів стимулюватимуть купувати квитки заздалегідь, адже це дозволить зекономити.

  • Водночас ціна залежатиме і від наповнюваності поїзда: чим менше вільних місць, тим вищою буде вартість.

Останній механізм, пов’язаний із заповненістю поїздів, запрацює пізніше після доопрацювання ІТ-систем.

В Укрзалізниці зазначають, що динамічне ціноутворення є поширеною практикою у світі, зокрема в авіаперевезеннях і сервісах таксі. Нововведення торкнуться менше 10% пасажирів, які користуються преміумкласом, тоді як для інших категорій ціни не зміняться.

Крім того, приблизно на 20% зростуть тарифи на проїзд у вагонах СВ міжнародних поїздів. Нові ціни діятимуть для поїздок із датою відправлення, починаючи з 18 квітня 2026 року.

Водночас вартість квитків у вагонах купе, а також у 1 і 2 класах "Інтерсіті" на міжнародних маршрутах залишиться без змін.

Останнім часом Укрзалізниця поступово переглядає як умови сервісу, так і підходи до ціноутворення. Раніше повідомлялося, що безкоштовний Wi-Fi доступний лише у поїздах "Інтерсіті", тоді як на окремих маршрутах зі Starlink інтернет може бути частково платним і працювати з перебоями.

Крім того, з 1 березня 2026 року зросла вартість постільної білизни: 95 гривень у купе і плацкарті та 180 гривень у СВ. До комплекту входить базовий набір речей, а користування послугою регулюється чіткими правилами.

Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
