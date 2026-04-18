УЗ по-новому рахуватиме вартість квитків в люксових вагонах
"Укрзалізниця" запускає динамічне ціноутворення на частину квитків. Ціни у преміумсегменті коливатимуться залежно від низки факторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Укрзалізниці" в Threads.
Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня. Зміни стосуватимуться лише вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.
Вартість квитків формуватиметься з урахуванням кількох факторів.
Враховуватимуть сезонність: у періоди нижчого попиту ціни знижуватимуться, а в пікові - зростатимуть. Усього передбачено 16 сезонних зон.
Також на ціну впливатиме день тижня. Найдешевші квитки очікуються у вівторок і середу, тоді як п’ятниця та неділя залишаться найдорожчими днями для подорожей.
Ще один фактор - завчасність покупки. Пасажирів стимулюватимуть купувати квитки заздалегідь, адже це дозволить зекономити.
Водночас ціна залежатиме і від наповнюваності поїзда: чим менше вільних місць, тим вищою буде вартість.
Останній механізм, пов’язаний із заповненістю поїздів, запрацює пізніше після доопрацювання ІТ-систем.
В Укрзалізниці зазначають, що динамічне ціноутворення є поширеною практикою у світі, зокрема в авіаперевезеннях і сервісах таксі. Нововведення торкнуться менше 10% пасажирів, які користуються преміумкласом, тоді як для інших категорій ціни не зміняться.
Крім того, приблизно на 20% зростуть тарифи на проїзд у вагонах СВ міжнародних поїздів. Нові ціни діятимуть для поїздок із датою відправлення, починаючи з 18 квітня 2026 року.
Водночас вартість квитків у вагонах купе, а також у 1 і 2 класах "Інтерсіті" на міжнародних маршрутах залишиться без змін.
Останнім часом Укрзалізниця поступово переглядає як умови сервісу, так і підходи до ціноутворення. Раніше повідомлялося, що безкоштовний Wi-Fi доступний лише у поїздах "Інтерсіті", тоді як на окремих маршрутах зі Starlink інтернет може бути частково платним і працювати з перебоями.
Крім того, з 1 березня 2026 року зросла вартість постільної білизни: 95 гривень у купе і плацкарті та 180 гривень у СВ. До комплекту входить базовий набір речей, а користування послугою регулюється чіткими правилами.