УЗ по-новому рахуватиме вартість квитків в люксових вагонах

"Укрзалізниця" запускає динамічне ціноутворення на частину квитків. Ціни у преміумсегменті коливатимуться залежно від низки факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Укрзалізниці" в Threads.

Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня. Зміни стосуватимуться лише вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

Вартість квитків формуватиметься з урахуванням кількох факторів.

Враховуватимуть сезонність : у періоди нижчого попиту ціни знижуватимуться, а в пікові - зростатимуть. Усього передбачено 16 сезонних зон.

Також на ціну впливатиме день тижня . Найдешевші квитки очікуються у вівторок і середу, тоді як п’ятниця та неділя залишаться найдорожчими днями для подорожей.

Ще один фактор - завчасність покупки . Пасажирів стимулюватимуть купувати квитки заздалегідь, адже це дозволить зекономити.

Водночас ціна залежатиме і від наповнюваності поїзда: чим менше вільних місць, тим вищою буде вартість.

Останній механізм, пов’язаний із заповненістю поїздів, запрацює пізніше після доопрацювання ІТ-систем.

В Укрзалізниці зазначають, що динамічне ціноутворення є поширеною практикою у світі, зокрема в авіаперевезеннях і сервісах таксі. Нововведення торкнуться менше 10% пасажирів, які користуються преміумкласом, тоді як для інших категорій ціни не зміняться.

Крім того, приблизно на 20% зростуть тарифи на проїзд у вагонах СВ міжнародних поїздів. Нові ціни діятимуть для поїздок із датою відправлення, починаючи з 18 квітня 2026 року.

Водночас вартість квитків у вагонах купе, а також у 1 і 2 класах "Інтерсіті" на міжнародних маршрутах залишиться без змін.