Успеть за 15 минут: в "Укрзализныце" объяснили жесткие условия бронирования билетов

В соцсетях пользователи жалуются, что не могут вернуться к уже выбранным местам, если случайно вышли или хотят просмотреть другие варианты.

В "Укрзализныце" объяснили, что такая возможность раньше существовала, но ее выключили из-за злоупотреблений.

По данным компании, недобросовестные пользователи массово резервировали билеты, "держали" их без оплаты, переходили между вариантами, что фактически блокировало продажу для других пассажиров.

В результате создавалась ситуация, когда билеты якобы отсутствуют, хотя на самом деле они были просто зарезервированы и недоступны для покупки.



Скриншот сообщения в Threads и ответ "Укрзализныци"

Что это означает для пассажиров

Сейчас система работает по принципу "одна сессия - одно бронирование". Поэтому пользователям советуют не выходить со страницы оплаты без надобности, заранее определяться с местами, быстро завершать оплату, чтобы не потерять бронь.

Таким образом в "Укрзализныце" пытаются сделать продажу билетов более честной и доступной для всех пассажиров.

Как работает бронирование билетов

Во время оформления билета в приложении место автоматически резервируется примерно на 15 минут - это время дается пассажиру для оплаты.

Однако если пользователь выходит со страницы оплаты или нажимает "выйти и отменить бронирование", резерв автоматически аннулируется. После этого место снова становится доступным для других, пользователю нужно заново выбирать билет и проходить процесс оплаты.



Сообщение в приложении "Укрзализныци" во время отмены оплаты

Соответствующее предупреждение также появляется в самом приложении: в случае выхода бронирование отменяется и места придется выбирать повторно.