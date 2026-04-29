Успеть за 15 минут: в "Укрзализныце" объяснили жесткие условия бронирования билетов

06:40 29.04.2026 Ср
2 мин
Пассажиров предупредили о новых ограничениях при покупке билетов онлайн
aimg Татьяна Веремеева
Фото: УЗ обновила правила покупки билетов на поезд через приложение (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В приложении "Укрзализныци" пользователи не могут вернуться к уже забронированным билетам после выхода со страницы оплаты. Это вызвало волну обсуждений в соцсетях, однако в компании объяснили - ограничения ввели сознательно.

В соцсетях пользователи жалуются, что не могут вернуться к уже выбранным местам, если случайно вышли или хотят просмотреть другие варианты.

В "Укрзализныце" объяснили, что такая возможность раньше существовала, но ее выключили из-за злоупотреблений.

По данным компании, недобросовестные пользователи массово резервировали билеты, "держали" их без оплаты, переходили между вариантами, что фактически блокировало продажу для других пассажиров.

В результате создавалась ситуация, когда билеты якобы отсутствуют, хотя на самом деле они были просто зарезервированы и недоступны для покупки.


Скриншот сообщения в Threads и ответ "Укрзализныци"

Что это означает для пассажиров

Сейчас система работает по принципу "одна сессия - одно бронирование". Поэтому пользователям советуют не выходить со страницы оплаты без надобности, заранее определяться с местами, быстро завершать оплату, чтобы не потерять бронь.

Таким образом в "Укрзализныце" пытаются сделать продажу билетов более честной и доступной для всех пассажиров.

Как работает бронирование билетов

Во время оформления билета в приложении место автоматически резервируется примерно на 15 минут - это время дается пассажиру для оплаты.

Однако если пользователь выходит со страницы оплаты или нажимает "выйти и отменить бронирование", резерв автоматически аннулируется. После этого место снова становится доступным для других, пользователю нужно заново выбирать билет и проходить процесс оплаты.


Сообщение в приложении "Укрзализныци" во время отмены оплаты

Соответствующее предупреждение также появляется в самом приложении: в случае выхода бронирование отменяется и места придется выбирать повторно.

Ранее РБК-Украина рассказывало о введении динамического ценообразования в "Укрзализныце" для билетов премиум-класса. Стоимость поездок будет зависеть от спроса, дня недели, сезона и времени покупки, а изменения коснутся лишь части пассажиров, тогда как другие тарифы останутся без изменений.

Также мы писали, какие услуги в поездах пассажиры могут получить бесплатно, а за что придется доплатить. В частности, подробно рассказывали об одной из платных услуг - пользование постельным бельем: сколько оно стоит, когда предоставляют пассажирам и кто отвечает за его уборку.

