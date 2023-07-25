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Не встигають. У Росії продовжили терміни відновлення Кримського мосту

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Вівторок 25 липня 2023 16:31
Не встигають. У Росії продовжили терміни відновлення Кримського мосту Ілюстративне фото: у Росії продовжили терміни відновлення Кримського мосту (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський уряд продовжив терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду РФ.

Зазначимо, що після вибуху на Кримському мості у жовтні росіяни планували його відновити до 1 липня.

При цьому після атаки 17 липня загарбники заявляли, що хочуть повноцінно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді.

Тепер вони продовжили термін відновлення мосту до 31 грудня.

Додамо, що згідно з розпорядженням російського Кабміну, єдиним виконавцем робіт з відновлення Кримського мосту призначено "Нижньоангарськтрансбуд". Компанія може залучати співвиконавців за умови, що 50% робіт виконає самостійно.

Пошкодження Кримського мосту

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мості пролунали вибухи. РосЗМІ повідомляли, що було зруйновано один проліт у бік Тамані, а ще один у напрямку Керчі було пошкоджено. Атака призвела до порушення автомобільного руху мостом. Повноцінний рух досі не відновлено.

Джерела РБК-Україна повідомили, що міст атакували надводними дронами. Загалом атака була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є метою українських захисників. Він додав, що він має бути нейтралізований, оскільки окупанти використовують його для війни.

Вибух на Кримському мості у жовтні

Крім того, у жовтні внаслідок вибуху на Кримському мосту повалилися дві півсекції його автомобільної частини та було пошкоджено залізничну колію.

Тоді російський диктатор Володимир Путін назвав це "терактом", а "виконавцями" - спецслужби України. У свою чергу, українська сторона прямо не підтверджувала, що причетна до підриву мосту, але неодноразово заявляла, що Кримський міст є законною метою наших військових.

Це важливий міст для росіян, оскільки він був збудований загарбниками під час окупації півострова та логістично важливий для РФ, особливо у питанні військового забезпечення.

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