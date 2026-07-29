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Встановили рекорд: дрон Нацгвардії збив російський ZALA на висоті 6,4 км (відео)

16:27 29.07.2026 Ср
2 хв
Українські воїни знищили розвідувальний безпілотник РФ
aimg Олена Бджола
Фото: російський розвідувальний дрон ZALA (Getty Images)

Рекордний удар по російському дрону виконали бійці підрозділу ударних БпЛА "Lasar’s Group".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Національної гвардії України, генерал-майора Олександра Півненка у Telegram.

Нацгвардійці рекордно збили дрон ZALA

Знищення російського дрона ZALA Z-20 відбулося на висоті 6400 метрів.

Півненко зазначив, що таким чином воїни встановили один із рекордів успішного перехоплення ворожих безпілотників.

"Наприкінці липня на півдні України екіпаж перехоплювачів виявив і знищив цей ворожий БПЛА, що призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані до 100+ кілометрів", - уточнив генерал-майор.

Ворог підняв безпілотник на висоту майже 7 км, щоб уникнути ураження.

"Проте це не завадило нашому екіпажу виконати свою роботу. Пілот наздогнав ціль і успішно знищив її", - повідомив Півненко.

І додав, що цей результат вкотре підтверджує:

  • високий рівень підготовки військовослужбовців НГУ,
  • ефективність застосування сучасних безпілотних систем,
  • здатність виконувати бойові завдання навіть у найскладніших умовах.

Нагадаємо, 16 липня спецпризначенці Центру спеціального призначення НГУ "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М. Це відбулося на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Сили безпеки та оборони України наприкінці червня вперше успішно перехопили російські безпілотники "Молнія", оснащені елементами штучного інтелекту. Цілі були знищені за допомогою дронів-перехоплювачів.

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