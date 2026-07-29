Встановили рекорд: дрон Нацгвардії збив російський ZALA на висоті 6,4 км (відео)

Рекордний удар по російському дрону виконали бійці підрозділу ударних БпЛА "Lasar’s Group".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Національної гвардії України, генерал-майора Олександра Півненка у Telegram.
Знищення російського дрона ZALA Z-20 відбулося на висоті 6400 метрів.
Півненко зазначив, що таким чином воїни встановили один із рекордів успішного перехоплення ворожих безпілотників.
"Наприкінці липня на півдні України екіпаж перехоплювачів виявив і знищив цей ворожий БПЛА, що призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані до 100+ кілометрів", - уточнив генерал-майор.
Ворог підняв безпілотник на висоту майже 7 км, щоб уникнути ураження.
"Проте це не завадило нашому екіпажу виконати свою роботу. Пілот наздогнав ціль і успішно знищив її", - повідомив Півненко.
І додав, що цей результат вкотре підтверджує:
Нагадаємо, 16 липня спецпризначенці Центру спеціального призначення НГУ "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М. Це відбулося на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.
Сили безпеки та оборони України наприкінці червня вперше успішно перехопили російські безпілотники "Молнія", оснащені елементами штучного інтелекту. Цілі були знищені за допомогою дронів-перехоплювачів.