Встановили рекорд: дрон Нацгвардії збив російський ZALA на висоті 6,4 км (відео)

Нацгвардійці рекордно збили дрон ZALA

Знищення російського дрона ZALA Z-20 відбулося на висоті 6400 метрів.

Півненко зазначив, що таким чином воїни встановили один із рекордів успішного перехоплення ворожих безпілотників.

"Наприкінці липня на півдні України екіпаж перехоплювачів виявив і знищив цей ворожий БПЛА, що призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані до 100+ кілометрів", - уточнив генерал-майор.

Ворог підняв безпілотник на висоту майже 7 км, щоб уникнути ураження.

"Проте це не завадило нашому екіпажу виконати свою роботу. Пілот наздогнав ціль і успішно знищив її", - повідомив Півненко.

І додав, що цей результат вкотре підтверджує:

високий рівень підготовки військовослужбовців НГУ,

ефективність застосування сучасних безпілотних систем,

здатність виконувати бойові завдання навіть у найскладніших умовах.

Нагадаємо, 16 липня спецпризначенці Центру спеціального призначення НГУ "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М. Це відбулося на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.