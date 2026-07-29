Установили рекорд: дрон Нацгвардии сбил российский ZALA на высоте 6,4 км (видео)

Рекордный удар по российскому дрону исполнили бойцы подразделения ударных БпЛА "Lasar's Group".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардией Украины, генерал-майора Александра Пивненко в Telegram.
Уничтожение российского дрона ZALA Z-20 произошло на высоте 6400 метров.
Пивненко отметил, что таким образом воины установили один из рекордов успешного перехвата вражеских беспилотников.
"В конце июля на юге Украины экипаж перехватчиков обнаружил и уничтожил этот вражеский БПЛА, предназначенный для ведения разведки и обнаружения целей на расстоянии до 100 километров", - уточнил генерал-майор.
Враг поднял беспилотник на высоту почти 7 км во избежание поражения.
"Однако это не помешало нашему экипажу выполнить свою работу. Пилот настиг цель и успешно уничтожил ее", - сообщил Пивненко.
И добавил, что этот результат еще раз подтверждает:
Напомним, 16 июля спецназовцы Центра специального назначения НГУ "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Это произошло на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.
Силы безопасности и обороны Украины в конце июня впервые успешно перехватили российские беспилотники "Молния", оснащенные элементами искусственного интеллекта. Цели были уничтожены с помощью дронов-перехватчиков.