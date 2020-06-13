Вспышка коронавируса не связана с увеличением тестирований, - Ляшко

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздрав фиксирует нарушение карантина после ослабления ограничений

Всплеск новых случаев коронавируса, который наблюдается в последние дни в Украине, не связан с увеличением количества тестирований. Украинцы не соблюдают карантин.

Об этом на брифинге заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По словам Ляшко, увеличение числа новых больных коронавирусом связано именно со смягчением карантина в стране и тем, что субъекты хозяйствования не придерживаются противоэпидемических норм.

"Каждый шестой объект, который проверяется инспекторами на соблюдение противоэпидемических норм, имеет те или иные нарушения в своем заведении", - заявил он.

В частности, перевозчики и учреждения не соблюдают требования по количеству людей и масочному режиму.

Напомним, последние три дня в Украине наблюдают рост количества новых больных коронавирусом: за прошедшие сутки подтвердили более 750 случаев заражения.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов предупредил украинцев, что в случае не соблюдения рекомендаций Минздрава, карантин в Украине могут усилить.

Кроме того, Кабмин запретил открывать кинотеатры с 15 июня, и изменил условия проведения пробного ВНО.

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Автор: Дмитрий Левицкий