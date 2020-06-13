Спалах коронавірусу не пов'язаний зі збільшенням тестувань, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ фіксує порушення карантину після послаблення обмежень

Сплеск нових випадків коронавірусу, який спостерігається останніми днями в Україні, не пов'язаний зі збільшенням кількості тестувань. Українці не дотримуються карантину.

Про це на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За словами Ляшка, зростання кількості нових хворих на коронавірус пов'язане саме з пом'якшенням карантину в країні та тим, що суб'єкти господарювання не дотримуються протиепідемічних норм.

"Кожен шостий об'єкт, який перевіряється інспекторами на дотримання протиепідемічних норм, має ті чи інші порушення у своєму закладі", - заявив він.

Зокрема, перевізники та заклади не дотримуються вимог щодо кількості людей та маскового режиму.

Нагадаємо, останні три дні в Україні спостерігають зростання кількості нових хворих на коронавірусу: за минулу добу підтвердили понад 750 випадків зараження.

Сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив українців, що у разі не дотримання рекомендацій МОЗу, карантин в Україні можуть посилити.

Крім того, Кабмін заборонив відкривати кінотеатри з 15 червня та змінив умови проведення пробного ЗНО.

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Автор: Дмитро Левицький