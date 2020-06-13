Карантин в Украине могут ужесточить: названо условие

Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)

Хуже всего ситуация выглядит в западных областях и в Киеве

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что несоблюдение рекомендаций повлияло на рост случаев COVID-19 в Украине. Он предупредил, что в стране могут ужесточить карантин, если будет большое число новых случаев COVID-19, которое наблюдается в последние дни.

Об этом глава Минздрава сказал на брифинге в субботу.

"Если мы говорим о конкретных причинах, я еще раз хочу подчеркнуть, смягчение карантина - это не отмена. То, что мы перестали придерживаться правил, которые рекомендует Минздрав - мы видим эти цифры... И это главная причина", - заявил Степанов.

Он также отметил, что хуже всего ситуация выглядит в западных областях и в Киеве.

"У нас ситуация ухудшается в некоторых областях. Мы видим это на западной Украине, во Львовской, Закарпатской областях. Мы видим такую ситуацию в Киеве, мы видим, что растет количество людей, которые обращаются с подозрением на COVID-19, кроме контактных, которых мы тестируем", - отметил глава Минздрава.

По его словам, в Украине возможно ужесточение карантина в случае несоблюдения рекомендаций Минздрава.

"Да, мы увеличиваем количество тестирований, но при увеличении есть другие вещи, которые мы видим, которые прямо указывают на распространение коронавируса. Если не будем соблюдать правила, мы будем видеть такие цифры - будем вынуждены вводить дополнительные ограничения", - заявил Степанов.

Минздрав рекомендует украинцам часто мыть и дезинфицировать руки; избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ; носить маску; избегать мест большого скопления людей; не употреблять в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов; обращаться в медицинские учреждения в случае кашля, лихорадки и температуры.

Отметим, Кабинет министров отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми.

Напомним, сегодня в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19, а число зараженных перевалило за 30 тысяч.

В Украине уже три дня фиксируют около 700 новых случаев коронавируса ежедневно, чего не было ранее.

Как ранее писало РБК-Украина, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что о второй волне коронавируса в Украине говорить рано.

Также он назвал причину роста случаев коронавируса в Украине.

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Автор: Максим Зайченко