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Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми

Новости » Коронавирус     13.06.2020 - 10:33
Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Также отменяется обсервация для тех, кто прибывает из ОРДЛО

Кабинет министров отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми из-за распространения коронавируса в Украине. Кроме того, иностранцы не смогут пересекать границу без полиса страхования расходов на лечение COVID-19.

Об этом в субботу на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

"Сегодня будет комиссия, чтобы посмотреть, что происходит в каждом регионе. На заседании правительства вчера были приняты решения: мы ограничили деятельность кинотеатров, они не открываются.

Также иностранцы не могут пересекать государственную границу без имеющегося полиса страхования расходов на лечение COVID-19.

Установлены требования обязательной обсервации только для лиц, которые пересекают границу и прибывают из стран со значительным ухудшением ситуации с COVID-19, отменяется обсервация для тех, кто прибывает из ОРДЛО. Отменено проведение пробного ВНО, которое должно было быть 15 июня", - сказал глава Минздрава.

Напомним, сегодня в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19, а число зараженных перевалило за 30 тысяч.

Как писало РБК-Украина, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что о второй волне коронавируса в Украине говорить рано.

Также он назвал причину роста случаев коронавируса в Украине.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинКоронавирус
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