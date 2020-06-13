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В Украине новый антирекорд: за сутки коронавирус подтвердили у 753 человек

Новости » Коронавирус     13.06.2020 - 09:11
В Украине новый антирекорд: за сутки коронавирус подтвердили у 753 человек
Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)

Число зараженных перевалило за 30 тысяч

В Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки коронавирус подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 30 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

По состоянию на 13 июня, в стране уже 30 506 заболевших коронавирусом. С начала пандемии от недуга умерли 880 человек, в том числе 10 - за последние сутки.

От COVID-19 вылечились 13 976 человек, из которых 409 - в течение последних 24 часов.

Больше всего новых случаев выявлено во Львовской (132), Закарпатской (77) областях, а также в Киеве (72 случая).

В Херсонской области за сутки не подтвердили ни одного случая коронавирусной болезни.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что о второй волне коронавируса в Украине говорить рано.

Также он назвал причину роста случаев коронавируса в Украине.

Отметим, в Украине уже третий день подряд фиксируют в пределах 700 новых случаев COVID-19, чего не было ранее.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Коронавирус
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