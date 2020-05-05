Вспышка коронавируса в общежитии Запорожья: заболевание подтвердили лишь у одного жильца

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жители одного из этажей общежития находятся на самоизоляции

Главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов заявил, что у жителей общежития в Запорожье, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Об этом сообщает местные СМИ.

По его словам, в общежитии в Заводском районе подтвердили заражение коронавирусом в одной из жительниц, которая проживает на четвертом этаже. У всех 38 жителей этого этажа взяли анализы на COVID-19. И сегодня стало известно, что все они отрицательные.

"Таким образом зону обсервации ограничит лишь одним этажом. Жители этажа находиться на самоизоляции в течение 14 дней", - заявил главврач Запорожской области.

Напомним, 3 мая вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии Заводского района Запорожья. Возле общежития был установлен пост полиции. Передвижение жителей четвертого этажа общежития было ограничено.

Кроме того, в Александровском районе Запорожья вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий. Заражение коронавирусом подтвердили у 11 жильцов общежития.

Добавим, что в Почаевской областной психоневрологической больнице коронавирус подтвердили у двоих работников учреждения и 26 постояльцев.