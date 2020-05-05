ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вспышка коронавируса в общежитии Запорожья: заболевание подтвердили лишь у одного жильца

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 17:19
Вспышка коронавируса в общежитии Запорожья: заболевание подтвердили лишь у одного жильца
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жители одного из этажей общежития находятся на самоизоляции

Главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов заявил, что у жителей общежития в Запорожье, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Об этом сообщает местные СМИ.

По его словам, в общежитии в Заводском районе подтвердили заражение коронавирусом в одной из жительниц, которая проживает на четвертом этаже. У всех 38 жителей этого этажа взяли анализы на COVID-19. И сегодня стало известно, что все они отрицательные.

"Таким образом зону обсервации ограничит лишь одним этажом. Жители этажа находиться на самоизоляции в течение 14 дней", - заявил главврач Запорожской области.

Напомним, 3 мая вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии Заводского района Запорожья. Возле общежития был установлен пост полиции. Передвижение жителей четвертого этажа общежития было ограничено.

Кроме того, в Александровском районе Запорожья вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий. Заражение коронавирусом подтвердили у 11 жильцов общежития.

Добавим, что в Почаевской областной психоневрологической больнице коронавирус подтвердили у двоих работников учреждения и 26 постояльцев.

"Межгорский феномен": в Закарпатской области обнаружили единственный район без коронавируса В Почаеве в психоневрологическом интернате выявили COVID-19
Новости Украины ЗапорожьеКоронавирус
News
On Top