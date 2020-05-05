Спалах коронавірусу в гуртожитку Запоріжжя: захворювання підтвердили лише у одного мешканця

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жителі одного з поверхів гуртожитку знаходяться на самоізоляції

Головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов заявив, що у мешканців гуртожитку в Запоріжжі, де раніше було зафіксовано спалах коронавірусу, тести на COVID-19 виявилися негативними. Про це повідомляє місцеві ЗМІ.

За його словами, в гуртожитку в Заводському районі підтвердили зараження коронавірусом в однієї з мешканок, яка проживає на четвертому поверсі. У всіх 38 мешканців цього поверху взяли аналізи на COVID-19. І сьогодні стало відомо, що всі вони негативні.

"Таким чином зону обсервації обмежить лише одним поверхом. Мешканці поверху перебувати на самоізоляції протягом 14 днів", - заявив головний лікар Запорізької області.

Нагадаємо, 3 травня спалах коронавірусу зафіксували в гуртожитку Заводського району Запоріжжя. Біля гуртожитку був встановлений пост поліції. Пересування мешканців четвертого поверху гуртожитку було обмежено.

Крім того, в Олександрівському районі Запоріжжя спалах коронавірусу стався в одному з гуртожитків. Зараження коронавірусом підтвердили у 11 мешканців гуртожитку.

Додамо, що в Почаївській обласної психоневрологічної лікарні коронавірус підтвердили у двох працівників установи і 26 постояльців.