В психоневрологической больнице в Тернопольской области выявили вспышку COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У двух сотрудников и 26 пациентов подтвердили коронавирус

В Почаевской областной психоневрологической больнице Тернопольской области коронавирус обнаружили у двух работников и 26 пациентов. Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины в Facebook.

По словам главного врача медучреждения Ларисы Василюк, у которой подтвердили заболевание, кроме нее заболел еще один врач, который сейчас находится в реанимации.

Также вирус лабораторно подтвердили у 26 пациентов отделения для мужчин. Четырех из них перевели в центральную городскую больницу Почаева, у остальных течение заболевания в настоящее время проходит в легкой форме.

Василюк сообщила, что в случае обострения, больных будут направлять в Кременецкую центральную районную и Почаевскую городскую больницы.

Также она добавила, что 25 апреля взять образцы для проведения тестов на коронавирус удалось лишь у 30 пациентов и медработников, поскольку не хватило пробирок для забора крови.

"Приобретение пробирок профинансировано и после их получения больницей будут осуществлены исследования у остальных пациентов и работников. Результаты исследований ожидаются", - сообщила главврач.

В Офисе омбудсмена отмечают, что в психоневрологической больнице на стационарном лечении сейчас находятся более 40 пациентов, нуждающихся в устройстве в учреждения социальной защиты населения. К тому же, часть из них являются жителями других областей и даже стран. У некоторых утрачены документы, удостоверяющие личность.

Поэтому в ведомстве обещают направить акт реагирования в адрес Тернопольской ОГА.

Напомним, 19 апреля полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения карантина в Почаевской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области. Здесь проходили пасхальные богослужения с нарушениями условий карантина.

Впоследствии Почаевскую Свято-Успенскую лавру в городе Почаев Тернопольской области закрыли на карантин с 21 апреля из-за вспышки коронавируса.