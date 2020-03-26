Вспышка коронавируса в мире: главы МИД стран G7 объединяют усилия

Иллюстративное фото (army.mil)

Также министры не согласились с призывом госсекретаря США Майка Помпео называть коронавирус "уханьским вирусом"

Министры иностранных дел стран G7 согласились с необходимостью совместных усилий по борьбе с новым коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. Об этом сообщает "Голос Америки".

Вместе с тем, министры не согласились с призывом госсекретаря США Майка Помпео называть коронавирус "уханьским вирусом".

Напомним, число умерших от коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 4:00 час (по киевскому времени) в четверг, 26 марта, достигла 21 тысячи 276 человек.

Отметим, в Венгрии вследствие заражения коронавирусом скончался Стивен Дик - заместитель главы британской дипломатической миссии в Будапеште. Дипломату было 37 лет.

Добавим, по состоянию на 25 марта в Украине официально подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов составляет 5. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Кроме того, в Китае умер первый человек, инфицированный новым хантавирусом. Смертельный случай был выявлен у мужчины из китайской провинции Юньнань, который скончался, когда возвращался на работу в автобусе.