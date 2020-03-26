От коронавируса в мире умерло более 21 тыс. человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Заразились уже свыше 470 тысяч человек

Количество умерших от коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 4:00 час (по киевскому времени) в четверг, 26 марта, достигла 21 тысячи 276 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего смертей зафиксировано в Италии - умерли 7 тыс. 503 человека. Далее с почти вдвое меньшим показателем летальности - Испания (3 тыс. 647 человек). Китай, который стал начальной страной, где была обнаружена инфекция, официально сообщил о 3 тыс. 163 умерших.

В целом в мире 470,973 инфицированных. От начала возникновения эпидемии в мире выздоровели 114,012 людей.

Напомним, в Венгрии вследствие заражения коронавирусом скончался Стивен Дик - заместитель главы британской дипломатической миссии в Будапеште. Дипломату было 37 лет.

Добавим, по состоянию на 25 марта в Украине официально подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов составляет 5. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы.