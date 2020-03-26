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Спалах коронавірусу в світі: голови МЗС країн G7 об'єднують зусилля

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 08:17
Спалах коронавірусу в світі: голови МЗС країн G7 об'єднують зусилля
Ілюстративне фото (army.mil)

Також міністри погодилися з закликом держсекретаря США Майка Помпео називати коронавірус "уханьским вірусом"

Міністри закордонних справ країн G7 погодилися з необхідністю спільних зусиль по боротьбі з новим коронавірусом, який викликає захворювання COVID-19. Про це повідомляє "Голос Америки".

Разом з тим, міністри не погодилися з закликом держсекретаря США Майка Помпео називати коронавірус "уханьским вірусом".

Нагадаємо, кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі станом на 4:00 год. (за київським часом) в четвер, 26 березня, досягла 21 тисячі 276 осіб.

Відзначимо, в Угорщині внаслідок зараження коронавірусом помер Стівен Дік - заступник глави британської дипломатичної місії в Будапешті. Дипломату було 37 років.

Додамо, станом на 25 березня в Україні офіційно підтвердили 145 випадків зараження коронавірусом. Кількість летальних випадків становить 5. Один пацієнт одужав і був виписаний з лікарні.

Крім того, у Китаї померла перша людина, інфікована новим хантавірусом. Смертельний випадок був виявлений у чоловіка з китайської провінції Юньнань, який помер, коли повертався на роботу в автобусі.

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