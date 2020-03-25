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Новый хантавирус в Китае: зафиксирована первая смерть

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 09:13
Новый хантавирус в Китае: зафиксирована первая смерть
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Смертельный случай был выявлен у мужчины из китайской провинции Юньнань

В Китае умер первый человек, инфицированный новым хантавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на China Global Times.

Смертельный случай был выявлен у мужчины из китайской провинции Юньнань, который скончался, когда возвращался на работу в автобусе.

Китайские власти также проверили 32 других пассажира, которые ехали на том же автобусе, что и умерший, чтобы проверить, не были ли они заражены.

Напомним, по состоянию на 7 часов 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве.

Кроме того, в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета, и у которого подозревают заболевания коронавирусом.

Добавим, Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, а именно запрещается работа киосков с шаурмой, приготовление и продажа кофейных напитков.

Отметим, 20 марта правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве в связи с распространением коронавируса. Впоследствии с 23 марта в Киеве ввели запрет на пользование общественным транспортом людям, которые не являются работниками критической инфраструктуры.

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