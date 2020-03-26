В Венгрии скончался британский дипломат вследствие коронавируса

Фото: Стивен Дик (twitter/BBC)

Умер заместитель главы британской дипломатической миссии в Будапеште

В результате заражения коронавирусом умер Стивен Дик - заместитель главы британской дипломатической миссии в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает BBC.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его потрясла печальная весть о смерти Стивена Дика, которому было 37 лет.

"Шотландский дипломат умер в Венгрии после заражения коронавирусом... Стивен был преданным дипломатом и представлял свою страну с огромным профессионализмом и страстью", - сказал министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Венгрии количество умерших от коронавирус выросла до 6 человек. Также известно о 12 человек, которым удалось вылечиться от коронавирус.

Тем временем в Украине по состоянию на 22:30 25 марта насчитали уже 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных. Один пациент выздоровел.