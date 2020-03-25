Число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 145

За сутки зафиксировано 32 новых случая
В Украине число больных коронавирусом COVID-19 возросло до 145 человек по состоянию на вечер четверга 25 марта. Об этом сообщает Минздрав.
В частности, по состоянию на 22:00 лабораторно подтверждены все 145 случаев заражения COVID-19. За сутки выявлено 32 новых случая.
В целом зарегистрировано 5 летальных случаев, 1 пациент выздоровел.
В разрезе областей случаи выявлено:
Напомним, в Одессе вечером 25 марта подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно.
Ранее первый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Херсонской области. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии в больнице под постоянным наблюдением медиков.
В связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.