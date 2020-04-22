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Вспышка COVID-19 под Киевом: Нацгвардия взяла под охрану общежитие в Вишневом

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 19:12
Вспышка COVID-19 под Киевом: Нацгвардия взяла под охрану общежитие в Вишневом
Фото: общежитие в Вишневом под охраной (mvs.gov.ua)

В общежитии заразились 37 человек, 2 - умерли

Национальная гвардия взяла под охрану общежитие в Вишневом, что под Киевом, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что на данный момент всех жильцов общежития проверяют на наличие коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

"Жителей дома полностью изолированно, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом выявили заболевание коронавирусом у 37 человек из более 300 жителей, 2 зараженных скончались.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин Голосеевский мужской монастырь. В монастыре зафиксировали 12 случаев заражений. Всего в Киеве подтвердили 989 случаев заражения COVID-19. Из них 97 - за последние сутки.

Кроме этого сообщалось, что вспышку коронавируса зафиксировали в Днепре. За сутки в городе заразились 20 человек, хотя раньше было по 1-2 человеку.

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Новости Украины КиевНацгвардияобщежитиеВишневоеКоронавирус
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