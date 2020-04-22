В Киеве из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь

Фото: Покровский Голосеевский мужской монастырь (wikipedia.org)

В монастыре зафиксировали 12 случаев заражений

Покровский Голосеевский мужской монастырь закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в монастыре зафиксировали 12 случаев заболевания COVID-19.

"Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом - 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - заявил Кличко.

Он также сообщил, что городские службы продолжают обследовать общежития, подчиненные городу, и в случае необходимости осуществляют там дезинфекцию.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в столице. За сутки COVID-19 диагностировали у 97 киевлян. По состоянию на 12:00 22 апреля в столице подтверждено 989 случаев заражения.

Накануне на карантин закрыли Почаевскую Свято-Успенскую лавру в городе Почаев Тернопольской области. В целом минимум три церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных - настоятель монастыря.