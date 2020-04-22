Вспышку коронавируса зафиксировали в Днепре

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в городе заразились 20 человек, хотя раньше было по 1-2 человеку

В Днепре зафиксировали вспышку коронавируса, за сутки в городе COVID-19 подтвердили у 20 человек. Об этом в на свой странице в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.

Он отметил, что в городе за вчера заразились 20 человек, хотя ранее было по 1-2 человеку.

"Дороги земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, состоялась конкретная вспышка COVID-19. За последние сутки +20. Было по одному-два в сутки, а теперь 20 ", - написал мэр.

Напомним, в Днепропетровской области увеличилось количество заболевших коронавирусом до 150 человек. На протяжении суток, 21 апреля, в области лабораторно подтвердили 28 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 19 в Днепре, 5 в Кривом Рогу, 3 в Никополе и 1 в Широковском районе.

Кроме того, вспышку COVID-19 зафиксировали и в столице Украины - Киеве. Коронавирусом в Киеве за сутки заразились почти 100 человек.

РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковске из-за вспышки коронавируса переполнены городские больницы, 15 пациентов - в тяжелом состоянии.