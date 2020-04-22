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Спалах COVID-19 під Києвом: Нацгвардія взяла під охорону гуртожиток у Вишневому

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 19:12
Спалах COVID-19 під Києвом: Нацгвардія взяла під охорону гуртожиток у Вишневому
Фото: гуртожиток у Вишневому під охороною (mvs.gov.ua)

В гуртожитку заразилися 37 чоловік, 2 - померли

Національна гвардія взяла під охорону гуртожиток у Вишневому, що під Києвом, де раніше була зафіксована спалах коронавірусу COVID-19. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Повідомляється, що на даний момент усіх мешканців гуртожитку перевіряють на наявність коронавіруса за допомогою ПЛР-тестів.

"Мешканців будинку повністю ізольовано, відвідувачів не пускають всередину. Працівники Нацполиции, місцеві влади та волонтери організують доставку продовольчих товарів, ліків та засобів особистої гігієни", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в гуртожитку у Вишневому виявили захворювання коронавірусом у 37 осіб з понад 300 жителів, 2 заражених померли.

Також РБК-Україна писало, що у Києві через спалах COVID-19 закрили на карантин Голосіївський чоловічий монастир. У монастирі зафіксували 12 випадків заражень. Всього у Києві підтвердили 989 випадків зараження COVID-19. З них 97 - за останню добу.

Крім цього повідомлялося, що спалах коронавірусу зафіксували в Дніпрі. За добу в місті заразилися 20 осіб, хоча раніше було по 1-2 людини.

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