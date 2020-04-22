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За сутки в Киеве выявили еще почти 100 случаев COVID-19: карта

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 12:25
За сутки в Киеве выявили еще почти 100 случаев COVID-19: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Четверть всех случаев зафиксировали в Печерском районе

За минувшие сутки коронавирус в Киеве выявили у еще 97 пациентов, местные власти публикуют обновленную карту заболеваемости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Сообщается, что вчера коронавирус лабораторным методом подтвердили у 97 человек, из них - 10 медиков. Всего в столице уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Печерский +14
  • Шевченковский +3
  • Соломенский +8
  • Днепровский +9
  • Святошинский +10
  • Деснянский +10
  • Подольский +8
  • Голосеевский +15
  • Оболонский +4
  • Дарницкий +16

За сутки в Киеве выявили еще почти 100 случаев COVID-19: карта

Фото: карта заболеваемости в Киеве (t.me/vitaliy_klitschko)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве закрыли на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь после того, как в нем зафиксировали 12 случаев заболевания COVID-19.

Всего же по состоянию на 22 апреля количество больных коронавирусом в Украине увеличилось до 6592, умерли 174 человека, а полностью выздоровели - 424. За минувшие сутки число выявленных случаев составило 467, заболеваемость снова начала расти. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая области, где выявили более тысячи случаев.

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