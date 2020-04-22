За сутки в Киеве выявили еще почти 100 случаев COVID-19: карта

Четверть всех случаев зафиксировали в Печерском районе
За минувшие сутки коронавирус в Киеве выявили у еще 97 пациентов, местные власти публикуют обновленную карту заболеваемости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
Сообщается, что вчера коронавирус лабораторным методом подтвердили у 97 человек, из них - 10 медиков. Всего в столице уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
Фото: карта заболеваемости в Киеве (t.me/vitaliy_klitschko)
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве закрыли на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь после того, как в нем зафиксировали 12 случаев заболевания COVID-19.
Всего же по состоянию на 22 апреля количество больных коронавирусом в Украине увеличилось до 6592, умерли 174 человека, а полностью выздоровели - 424. За минувшие сутки число выявленных случаев составило 467, заболеваемость снова начала расти. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая области, где выявили более тысячи случаев.