За сутки в Киеве выявили еще почти 100 случаев COVID-19: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Четверть всех случаев зафиксировали в Печерском районе

За минувшие сутки коронавирус в Киеве выявили у еще 97 пациентов, местные власти публикуют обновленную карту заболеваемости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Сообщается, что вчера коронавирус лабораторным методом подтвердили у 97 человек, из них - 10 медиков. Всего в столице уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Печерский +14

Шевченковский +3

Соломенский +8

Днепровский +9

Святошинский +10

Деснянский +10

Подольский +8

Голосеевский +15

Оболонский +4

Дарницкий +16

Фото: карта заболеваемости в Киеве (t.me/vitaliy_klitschko)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве закрыли на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь после того, как в нем зафиксировали 12 случаев заболевания COVID-19.

Всего же по состоянию на 22 апреля количество больных коронавирусом в Украине увеличилось до 6592, умерли 174 человека, а полностью выздоровели - 424. За минувшие сутки число выявленных случаев составило 467, заболеваемость снова начала расти. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая области, где выявили более тысячи случаев.