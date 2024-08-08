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Вслід за водіями - гірники: окупанти тривалий час не виплачують зарплати шахтарям

Фото: окупанти не виплачують шахтарям на ТОТ зарплати (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти в Донецькій області не виплачують гірникам їхню зарплатню. Також шахтарі залишились без інших державних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Повідомляється, що сьогодні більшість шахтарів з окупованої території Донецької області не отримують зарплату.

Як зауважують в ЦНС, йдеться не тільки про зарплату. Не виплачують відпускні,  компенсації,  нагородні та лікарняні. І напруження зростає, враховуючи цинізм ситуації, адже 25 серпня окупанти святкуватимуть день шахтаря.

Варто зауважити, що аналогічна ситуація склалась і у водіїв трамваїв у тимчасово окупованому Луганську. Працівники держсектору там вже тривалий час не отримують зарплатню, а загальний борг загарбників вже перевалив за 1,5 мільйона рубів.

 

Невиплата зарплат бюджетникам на ТОТ

Нещодавно ми розповідали, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники не виплачують зарплатню низці бюджетників. Найгірша ситуація там склалась із працівниками екстрених служб.

Також водночас російські загарбники на ТОТ активно набирають судових приставів до фейкових судів з числа місцевого населення, на фінансування яких гроші знаходяться.

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