Вслед за водителями - горняки: оккупанты долго не выплачивают зарплаты шахтерам

Оккупанты в Донецкой области не выплачивают горнякам их зарплату. Также шахтеры остались без других государственных выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Сообщается, что сегодня большинство шахтеров с оккупированной территории Донецкой области не получают зарплаты.
Как отмечают в ЦНС, речь идет не только о зарплате. Не выплачивают отпускные, компенсации, наградные и больничные. И напряжение растет, учитывая цинизм ситуации, ведь 25 августа оккупанты будут праздновать день шахтера.
Следует отметить, что аналогичная ситуация сложилась и у водителей трамваев во временно оккупированном Луганске. Работники госсектора там уже долгое время не получают зарплату, а общий долг захватчиков уже перевалил за 1,5 миллиона рублей.
Недавно мы рассказывали, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики не выплачивают зарплату ряду бюджетников. Худшая ситуация там сложилась с работниками экстренных служб.
Также в то же время российские захватчики на ВОТ активно набирают судебные приставы в фейковые суды из числа местного населения, на финансирование которых деньги находятся.
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