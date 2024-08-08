Вслед за водителями - горняки: оккупанты долго не выплачивают зарплаты шахтерам

Сообщается, что сегодня большинство шахтеров с оккупированной территории Донецкой области не получают зарплаты.

Как отмечают в ЦНС, речь идет не только о зарплате. Не выплачивают отпускные, компенсации, наградные и больничные. И напряжение растет, учитывая цинизм ситуации, ведь 25 августа оккупанты будут праздновать день шахтера.

Следует отметить, что аналогичная ситуация сложилась и у водителей трамваев во временно оккупированном Луганске. Работники госсектора там уже долгое время не получают зарплату, а общий долг захватчиков уже перевалил за 1,5 миллиона рублей.