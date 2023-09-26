По всій Україні оголосили повітряну тривогу, зафіксовано зліт ворожого МіГ-31
Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні ввечері 26 вересня. Українців попередили про зліт російського МіГ-31.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, про зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Українців закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Оновлено 19:59. Відбій загрози
Обстріл України 26 вересня
Уночі в Україні лунав сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про загрозу атаки дронів-камікадзе. У частині областей працювала ППО. Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе, зокрема, атакували Одесу та Кривий Ріг Дніпропетровської області та Черкаську та Миколаївську області.
Загалом окупанти запустили вночі 38 дронів-камікадзе по Україні, 26 з яких вдалося збити. Через нічну атаку росіян на Одеську область наразі не працює пункт пропуску з Румунією та обмежено рух потягів між Миколаєвом та Херсоном.
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