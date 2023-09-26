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По всей Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет вражеского МиГ-31

Украина, Вторник 26 сентября 2023 19:38
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По всей Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет вражеского МиГ-31 Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине вечером 26 сентября. Украинцев предупредили о взлете российского МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По всей Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет вражеского МиГ-31Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Украинцев призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Обновлено 19:59. Отбой угрозы

По всей Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет вражеского МиГ-31

Обстрел Украины 26 сентября

Ночью в Украине звучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось об угрозе атаки дронов-камикадзе. В части областей работала ПВО. Позже стало известно, что дроны-камикадзе, в частности, атаковали Одессу и Кривой Рог Днепропетровской области и Черкасскую и Николаевскую области.

Всего оккупанты запустили ночью 38 дронов-камикадзе по Украине, 26 из которых удалось сбить. Из-за ночной атаки россиян на Одесскую область пока не работает пункт пропуска с Румынией и ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном.

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