По всей Украине объявили воздушную тревогу, зафиксирован взлет вражеского МиГ-31
Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине вечером 26 сентября. Украинцев предупредили о взлете российского МиГ-31.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Украинцев призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Обновлено 19:59. Отбой угрозы
Обстрел Украины 26 сентября
Ночью в Украине звучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось об угрозе атаки дронов-камикадзе. В части областей работала ПВО. Позже стало известно, что дроны-камикадзе, в частности, атаковали Одессу и Кривой Рог Днепропетровской области и Черкасскую и Николаевскую области.
Всего оккупанты запустили ночью 38 дронов-камикадзе по Украине, 26 из которых удалось сбить. Из-за ночной атаки россиян на Одесскую область пока не работает пункт пропуска с Румынией и ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном.
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