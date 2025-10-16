UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

По всій Україні можуть ввести обмеження електроенергії: кого торкнеться

Фото: по всій Україні можуть ввести обмеження електроенергії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні на фоні ударів росіян по енергетичних об'єктах ряд областей повідомили про застосування екстрених відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях.  Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися", - повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі – у  Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.

Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

Дефіцит електроенергії в України

Зазначається, що сьогодні, 16 жовтня, в Києві та ряді областей України введені екстрені відключення світла.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян в майбутньому можуть продовжитися.

Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури

Детально про те, де 15 жовтня аварійно вимикали світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГрафіки відключення світла