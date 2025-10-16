По всій Україні можуть ввести обмеження електроенергії: кого торкнеться

В Україні на фоні ударів росіян по енергетичних об'єктах ряд областей повідомили про застосування екстрених відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися", - повідомили в "Укренерго".
Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.
Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.
Зазначається, що сьогодні, 16 жовтня, в Києві та ряді областей України введені екстрені відключення світла.
Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський заявив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян в майбутньому можуть продовжитися.
Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти завдали серію ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури
