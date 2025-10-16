По всей Украине могут ввести ограничение электроэнергии: кого коснется

В Украине на фоне ударов россиян по энергетическим объектам ряд областей сообщили о применении экстренных отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
"Ночью враг в очередной раз нанес беспилотные удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы уже начались", - сообщили в "Укрэнерго".
Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения. Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.
На Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Это - следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.
Также с 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины вероятно введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей.
Отмечается, что сегодня, 16 октября, в Киеве и ряде областей Украины введены экстренные отключения света.
Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.
В течение последних нескольких недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры
Подробно о том, где 15 октября аварийно выключали свет - читайте в материале РБК-Украина.