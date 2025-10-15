ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується

Україна, Середа 15 жовтня 2025 08:24
UA EN RU
В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується Ілюстративне фото: в Україні знову діють аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці середи, 15 жовтня, в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення світла.

РБК-Україна розповідає, у яких областях сьогодні запроваджено аварійні графіки відключення світла.

Кіровоградська область

За даними "Кіровоградобленерго", у регіоні 15 жовтня з 7:49 за розпорядженням "Укренерго" ввели аварійні відключення електрики.

Дніпропетровська область

Також у ДТЕК повідомили, що за командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" повідомили, що 15 жовтня з 7:34 у регіоні застосований графік аварійного відключення електроенергії. Причина запровадження ГАВ - наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Світло споживачам відновлять після ліквідації аварійної ситуації.

Харківська область

Водночас, у Лозівській громаді, що на Харківщині, повідомили про атаку ворога на енергетичні об'єкти України. У зв'язку з цим виникли проблеми з електропостачанням.

"Знеструмлене комунальне підприємство "Лозоваводосервіс". Запускаємо альтернативне живлення. Водопостачання мають відновити вже найближчим часом", - повідомила місцева влада.

Згодом у "Харківобленерго" уточнили, що за командою НЕК "Укренерго" по Харківській області застосовані графіки аварійних відключень.

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" 15 жовтня з 07:35 по Черкаській області частково застосовані графіки аварійних відключень.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - повідомили в ОВА.

Сумська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. Станом на 09:00 ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів.

Чернігівська область

Варто нагадати, що після тривалих російських ударів з початку жовтня у регіоні діють погодинні графіки відключення світла.

"Якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень. Як і раніше, дуже просимо усіх бути максимально ощадливими", - повідомили в АТ "Чернігівобленерго".
В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується

Світло в Києві частково зникло

Варто нагадати, що вчора ввечері в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах Києва почалися проблеми зі світлом. Також відключення фіксувались в Дніпровському та Дарницькому районах столиці. У ДТЕК пояснили, що така ситуація виникла через аварію на високовольтних лініях.

При підготовці матеріалу використовувались дані обленерго різних областей, керівників ОВА та місцевих громад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Війна в Україні Блекаут
Новини
В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується
В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить