UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

По всій Росії вводять ліміти на пальне на АЗС

12:23 16.06.2026 Вт
2 хв
Скільки літрів дають в "одні руки"?
aimg Олена Чупровська
Фото: росіяни зіткнулися з лімітами на пальне (росЗМІ)

Після українських "далекобійних санкцій" по всій Росії обмежили продаж пального на заправках "Татнефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та керівника Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Ліміти на бензин і дизель

Нафтова компанія "Татнафта" обмежила продаж палива на всіх своїх автозаправках у Росії. Втім, кажуть, що обмеження діють тимчасово.

На АЗС у Челябінську водіїв попереджають:

  • бензин для легкових авто - не більше 30 літрів за раз;
  • дизельне пальне для легкових авто - не більше 60 літрів;
  • для вантажних машин дизель обмежено 300 літрами.

Лише готівка

Окрім лімітів на кількість пального, змінився і спосіб оплати. За словами оператора гарячої лінії "Татнафти", картки на деяких заправках не приймають - лише готівка.

Керівник ЦПД уточнив, що обмеження ввели по всій Росії.

"Результат авантюри Путіна - ганьба Росії і його особиста ганьба. Для кожного росіянина це ще й погіршення життя вже сьогодні, і це справедливо. Бо росіяни відповідальні за війну і збереження Путіна при владі в РФ", - додав Коваленко.

Нагадаємо, раніше українські дрони вдарили по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотні - найбільшому НПЗ столиці РФ, який забезпечує близько 35% ринку пального Москви.

У Генштабі розкрили наслідки удару. Була пошкоджена установка первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6. На НПЗ виникла велика пожежа.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз прискорити вступ України як одну з найдієвіших відповідей на постійні удари Росії. За його словами, Україна вже готова до відкриття всіх переговорних кластерів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МоскваНПЗпальнеБензин