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По всей России вводят ограничения на продажу топлива на АЗС

12:23 16.06.2026 Вт
2 мин
Сколько литров дают "в одни руки"?
aimg Елена Чупровская
Фото: россияне столкнулись с ограничениями на топливо (росСМИ)

После украинских "дальнобойных санкций" по всей России ограничили продажу топлива на заправках "Татнефть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и руководителя Центра по противодействию дезинформации Андрея Коваленко.

Ограничения на бензин и дизельное топливо

Нефтяная компания "Татнефть" ограничила продажу топлива на всех своих автозаправках в России. Впрочем, говорят, что ограничения действуют временно.

На АЗС в Челябинске водителей предупреждают:

  • бензин для легковых автомобилей - не более 30 литров за раз;
  • дизельное топливо для легковых автомобилей - не более 60 литров;
  • для грузовых машин дизель ограничен 300 литрами.

Только наличные

Помимо лимитов на количество топлива, изменился и способ оплаты. По словам оператора горячей линии "Татнефти", карты на некоторых заправках не принимают - только наличные.

Руководитель ЦПД уточнил, что ограничения ввели по всей России.

"Результат авантюры Путина - позор России и его личный позор. Для каждого россиянина это еще и ухудшение жизни уже сегодня, и это справедливо. Потому что россияне ответственны за войну и сохранение Путина у власти в РФ", - добавил Коваленко.

Напомним, ранее украинские дроны нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотни - крупнейшему НПЗ столицы РФ, который обеспечивает около 35% рынка топлива Москвы.

В Генштабе раскрыли последствия удара. Была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6. На НПЗ возник крупный пожар.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ускорить вступление Украины как один из самых действенных ответов на постоянные удары России. По его словам, Украина уже готова к открытию всех переговорных кластеров.

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