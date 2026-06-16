По всей России вводят ограничения на продажу топлива на АЗС

Ограничения на бензин и дизельное топливо

Нефтяная компания "Татнефть" ограничила продажу топлива на всех своих автозаправках в России. Впрочем, говорят, что ограничения действуют временно.

На АЗС в Челябинске водителей предупреждают:

бензин для легковых автомобилей - не более 30 литров за раз;

дизельное топливо для легковых автомобилей - не более 60 литров;

для грузовых машин дизель ограничен 300 литрами.

Только наличные

Помимо лимитов на количество топлива, изменился и способ оплаты. По словам оператора горячей линии "Татнефти", карты на некоторых заправках не принимают - только наличные.

Руководитель ЦПД уточнил, что ограничения ввели по всей России.

"Результат авантюры Путина - позор России и его личный позор. Для каждого россиянина это еще и ухудшение жизни уже сегодня, и это справедливо. Потому что россияне ответственны за войну и сохранение Путина у власти в РФ", - добавил Коваленко.