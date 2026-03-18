У всіх областях, але не весь день: якими будуть графіки відключень світла 19 березня

19:46 18.03.2026 Ср
2 хв
"Укренерго" анонсувало графіки відключень світла на 19 березня
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: в Україні 19 березня відключатимуть світло (Getty Images)

У всіх областях України завтра, 19 березня, діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як зазначили в компанії, 19 березня з 08:00 до 21:00 застосовуватимуть такі обмеження:

  • графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Такі заходи змушені застосувати через наслідки російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Також в "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися, як і обсяг та час застосування обмежень.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, внаслідок великої кількості російських масованих ударів по енергетичних об'єктах ситуація зі світлом в Україні цієї зими була вкрай важкою.

Найжорсткіші відключення електроенергії діяли в Києві, оскільки енергооб'єкти столиці були пріоритетною ціллю для росіян.

З потеплінням на початку весни ситуація з електропостачанням покращилася. Рівень споживання електроенергії скоротився, оскільки люди стали менше користуватися обігрівачами.

До слова, росіяни завдали нового удару по енергооб'єктах України в ніч на 14 березня, внаслідок чого знеструмили споживачів у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

