У всіх областях, але не весь день: якими будуть графіки відключень світла 19 березня

Як зазначили в компанії, 19 березня з 08:00 до 21:00 застосовуватимуть такі обмеження:

графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Такі заходи змушені застосувати через наслідки російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Також в "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися, як і обсяг та час застосування обмежень.

Нагадаємо, внаслідок великої кількості російських масованих ударів по енергетичних об'єктах ситуація зі світлом в Україні цієї зими була вкрай важкою.

Найжорсткіші відключення електроенергії діяли в Києві, оскільки енергооб'єкти столиці були пріоритетною ціллю для росіян.