Масований удар РФ: де в Україні немає світла і як змінили графіки відключень

10:10 14.03.2026 Сб
2 хв
У яких регіонах найскладніша ситуація?
aimg Тетяна Степанова
Масований удар РФ: де в Україні немає світла і як змінили графіки відключень Фото: в Україні через атаку РФ змінили графіки відключень світла та ввели аварійні (Getty Images)

Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах України. У зв'язку з цим енергетики змінили графіки відключень світла, а у низці областей ввели аварійні вимкнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

У компанії зазначили, що вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та області.

Постраждали від російських обстрілів також енергооб’єкти в кількох інших регіонах.

Як наслідок - на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в "Укренерго".

Також внаслідок масованої атаки сьогодні вимушено змінені час та обсяг застосування заходів обмеження споживання.

У частині регіонів України з 08:00 запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Зазначається, що ці обмеження діятимуть до кінця поточної доби. З графіками ймовірних відключень можна ознайомитися на офіційних сторінках обленерго.

Враховуючи погодні умови, енергетики просять користуватися потужними електроприладами у денний час - з 11:00 до 16:00. Це період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій.

"В усіх регіонах України є потреба в ощадливому енергоспоживанні у вечірній період максимального енергоспоживання. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у період з 17:00 до 22:00", - наголосили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Варто зазначили, що вчора "Укренерго" повідомляло, що у суботу, 14 березня, графіки погодинних відключень діятимуть в усіх областях України, але лише п'ять годин. Також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Однак через російський комбінований удар цієї ночі українці будуть без світла більше годин.

Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком