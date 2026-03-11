ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Вперше за місяць: на заході України повернули графіки відключень світла

19:21 11.03.2026 Ср
3 хв
Обмеження діятимуть в усіх без виключення областях регіону
aimg Олена Чупровська
Вперше за місяць: на заході України повернули графіки відключень світла Фото: графіки відключення світла застосували в деяких областях заходу України (Getty Images)

У деяких областях заходу України знову почали діяти графіки відключення електроенергії. У низці областей - вперше за майже місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію обласних обленерго.

Читайте також: Постріл собі в ногу: в МЗС відповіли Словаччині на рішення про електрику

В яких областях діють графіки відключень

Графіки відключення світла вперше з 18 лютого опублікували для Закарпатської області. ПрАТ "Закарпаттяобленерго» ввечері 11 березня планує застосування обмежень для кількох груп споживачів. Максимально вимикатимуть світло на 2 години.

Вперше за місяць: на заході України повернули графіки відключень світлаФото: графік вимкнення світла на Закарпатті 11 березня (ПрАТ "Закарпаттяобленерго")

Також 18 лютого востаннє застосовували обмеження на Прикарпатті. Згідно з інформацією від "Прикарпаттяобленерго", ввечері 11 березня в Івано-Франківській області також вимикатимуть електрику максимально на 2 години, і лише деяким групам.

Вперше за місяць: на заході України повернули графіки відключень світла

Фото: графік вимкнення світла на 11 березня в Івано-Франківській області (Прикарпаттяобленерго)

На Хмельниччині також плануються обмеження. "Хмельницькобленерго" опублікувало графіки на 11 березня - вимкнуть 5 підчерг.

Вперше за місяць: на заході України повернули графіки відключень світла

Фото: графік вимкнення світла на 11 березня в Хмельницькій області (Хмельницькобленерго)

На Тернопільщині ввечері 11 березня застосовуються обмеження для звичайних споживачів, а також для промисловості та бізнесу. АТ "Тернопільобленерго" не публікує загальних графіків вимкнення - кожен споживач повинен знайти свою адресу на сайті.

Вперше за місяць: на заході України повернули графіки відключень світла

Фото: одна з черг вимкнень світла на Тернопільщині (cкриншот з сайту АТ "Тернопільобленерго"

Востаннє обмеження застосовували в області 28 лютого.

Львівщина також ввечері 11 березня буде з перервами в електропостачанні. Вперше з 17 лютого тут застосували графіки вимкнення світла. Шість підчерг споживачів будуть без електрики 2 години.

Вперше за місяць: на заході України повернули графіки відключень світлаФото: графік вимкнення світла на 11 березня у Львівській області (Львівобленерго)

У Чернівецькій області з 12 груп споживачів ввечері 11 березня половина буде без світла протягом 2-2,5 годин. Про це свідчать графіки, опубліковані АТ "Чернівціобленерго".

Вперше за місяць: на заході України повернули графіки відключень світлаФото: графік вимкнення світла на 11 березня у Чернівецькій області (АТ "Чернівціобленерго")

На Волині теж діють графіки. За даними "Волиньобленерго", вимикатимуть 6 із 12 підчерг споживачів. Можливі екстрені відключення - у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.

Вперше за місяць: на заході України повернули графіки відключень світлаФото: графік вимкнення світла на 11 березня у Волинській області ("Волиньобленерго")

Графіки вимкнення світла діють і на Рівненщині. Згідно з графіком, опублікованим на сайті "Рівнеобленего", 11 березня вимикатимуть шість черг споживачів. Максимальний обсяг відключень - 2 години.

Вперше за місяць: на заході України повернули графіки відключень світлаФото: графік вимкнення світла на 11 березня у Рівненській області ("Рівнеобленерго")

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна відновила експорт електроенергії, що викликало критику - мовляв, як можна продавати світло, коли самим не вистачає.

Насправді енергосистема працює так, що вдень сонячні панелі або вночі атомні станції можуть виробляти більше, ніж країна споживає, і цей надлишок просто нікуди подіти - тож його вигідніше продати й отримати валюту.

При цьому ввечері, коли попит зростає, Україна сама може купувати електрику в сусідів. А дефіцит у деяких регіонах пов'язаний не з нестачею генерації, а з тим, що російські атаки пошкодили мережі передачі - і фізично доставити струм туди складно.

При цьому Україна, попри погрози прем'єрів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо, імпортувала рекордну кількість електрики саме з цих країн. У лютому обсяг закупленої електрики склав 1,26 млн МВт-год.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Західна Україна Графіки відключення світла Блекаут
Новини
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком