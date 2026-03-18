Во всех областях, но не весь день: какими будут графики отключений света 19 марта

Как отметили в компании, 19 марта с 08:00 до 21:00 будут применять следующие ограничения:

графики почасовых отключений света для бытовых потребителей;

графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Такие меры вынуждены применить из-за последствий российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Также в "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, как и объем и время применения ограничений.

Отключения света в Украине

Напомним, в результате большого количества российских массированных ударов по энергетическим объектам ситуация со светом в Украине этой зимой была крайне тяжелой.

Самые жесткие отключения электроэнергии действовали в Киеве, поскольку энергообъекты столицы были приоритетной целью для россиян.