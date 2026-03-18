Во всех областях, но не весь день: какими будут графики отключений света 19 марта

19:46 18.03.2026 Ср
2 мин
"Укрэнерго" анонсировало графики отключений света на 19 марта
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине 19 марта будут отключать свет (Getty Images)

Во всех областях Украины, завтра, 19 марта, будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: Впервые за месяц: на западе Украины вернули графики отключений света

Как отметили в компании, 19 марта с 08:00 до 21:00 будут применять следующие ограничения:

  • графики почасовых отключений света для бытовых потребителей;
  • графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Такие меры вынуждены применить из-за последствий российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Также в "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, как и объем и время применения ограничений.

Отключения света в Украине

Напомним, в результате большого количества российских массированных ударов по энергетическим объектам ситуация со светом в Украине этой зимой была крайне тяжелой.

Самые жесткие отключения электроэнергии действовали в Киеве, поскольку энергообъекты столицы были приоритетной целью для россиян.

С потеплением в начале весны ситуация с электроснабжением улучшилась. Уровень потребления электроэнергии сократился, поскольку люди стали меньше пользоваться обогревателями.

К слову, россияне нанесли новый удар по энергообъектам Украины в ночь на 14 марта, в результате чего были обесточены потребители в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

